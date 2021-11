Sommaire :

Page 1 :Danone : un groupe qui presse ses salariés de plus en plus !

Page 2 :DÉCLARATION SUD INDUSTRIE AUVERGNE EAUX DE VOLVIC, Paritaire n°2 : dispositifs de départ anticipé, Le 22 octobre 2021 à 9h

page 3 : BRÈVES

page 4 :SUD REVENDIQUE UNE POLITIQUE SALARIALE JUSTE ET ÉQUITABLE !