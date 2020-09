JUSTICE POUR SAMMY DE WKDA !

Le 25 septembre a eu lieu l’audience prud’homale en référé pour demander la réintégration de Sammy, cadre chez WKDA (vendezvotrevoiture.fr), licencié en mars dernier pour avoir voulu représenter notre syndicat.

Le délibéré sera connu le 9 octobre mais nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 12 octobre à 9 h au Tribunal de Vanves cette fois-ci pour l’audience en contestation de son mandat de Représentant de la Section Syndicale.

En attendant le retour de Sammy dans l’entreprise, la direction a fort à faire avec nos élu-es au CSE et de plus en plus de salarié-es qui se syndiquer, mécontents de la baisse de rémunération qu’on veut leur imposer.

Halit TETIK Secrétaire du CSE WKDA (vendezvotrevoiture .fr et auto1. Com) 0689054665 Tetik.halit@hotmail.fr