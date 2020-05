COVID-19

Je reprends mon travail dans mon magasin ou au bureau

Et je constate .....

Que dans mon équipe nous manquons de masques, de visières, de gel hydroalcoolique....et plus généralement d’EPI permettant de nous mettre en sécurité collectivement.

Que j’ai du matériel de nettoyage inadapté par rapport au protocole de désinfection

Que je dois utiliser de nouveaux produits de désinfection inconnus, sans fiche d’utilisation, sans formation préalable

Que j’ai une surcharge de travail, notamment due à des processus de nettoyage complexes.

Que je dois travailler dans la même pièce que mes collègues sans que les distances réglementaires soient possibles.

Que je travaille dans un bureau moderne sans possibilité d’aération. La climatisation n’a pas été arrêtée

Que je n’ai pas de Plexiglas sur la borne d’accueil du public.

Que je manque de produits désinfectants pour nettoyer mes outils de travail et notamment ceux partagés avec mes collègues (photocopieur, téléphone, ordinateur, etc...)

Que je suis harcelé.e par mon/ma chef.fe qui vérifie en permanence que j’effectue bien les bons gestes.

Toutes autres situations qui semblent dangereuses pour ma santé ou celles de mes collègues....

... Alors je réagis !!!

J’informe immédiatement ma hiérarchie du danger auquel je suis (moi et mes collègues) exposé et je lui demande de mettre en place les moyens de le faire cesser.

J’alerte l’équipe SUD ( sudadopt@gmail.com)

J’alerte le CSSCT. * voir ci-dessous

Et si rien ne bouge ou s’il y a urgence, je peux exercer mon droit de retrait ! *voir ci-dessous

Et à chaque fois je peux alerter simultanément, l’inspection du travail, la médecine du travail.

*Alerte au CSSCT

Modèle d’alerte à adresser au CSSCT en mettant en copie ma hiérarchie , (l’équipe syndicale SUD) et la RH.

Objet : Alerte relative à un danger grave et imminent

Madame, Monsieur,

Je vous alerte, en ma qualité de (vendeur, responsable....) du point de vente ou du siège, d’une situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour moi et/ou pour mes collègues.

Description de la situation : ................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................

Je souhaitais vous en aviser en qualité de membre du CSSCT afin qu’il soit mis fin à la situation dangereuse dans les meilleurs délais.

J’ai également alerté ma hiérarchie.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur mes salutations distinguées

XXX XXX

*Exercice du Droit de Retrait

Modèle de lettre à adresser à la DRH, en copie le CSSCT ( l’équipe syndicale SUD)

Objet : Exercice du droit d’alerte

Madame la Directrice des Ressources Humaines

J’ai le regret de vous indiquer que ma situation de travail présente un risque qui me place en danger. Description de la situation :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

En conséquence, dans l’attente de la mise en place des mesures permettant d’assurer ma sécurité et de mettre fin à cette situation de danger grave et imminent, je suis contraint.e d’exercer mon droit de retrait au sens de l’article du code du travail L4131-1.

Je vous informe que j’ai prévenu mon supérieur hiérarchique, ..............................

J’ai également alerté M(ME) ....................., membre du CSSCT, de l’exercice du droit de retrait. Cela prend effet immédiatement .

Vous présentant mes salutations distinguées

XXXXX XXXXXX

VOULOIR AMÉLIORER LES CHOSES, SE DÉFENDRE, S’ENTRAIDER, NE PAS RESTER ISOLÉ-E

SE SYNDIQUER