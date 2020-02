Notre Union syndicale propose un support d’intervention publique sous forme de jeu de cartes type « pouilleux » ou « mistigri ». L’idée est qu’une personne ou deux du syndicat animent le jeu dans un espace public, un marché, devant une entreprise, etc. L’objectif est de faire parler les gens qui jouent ou assistent au jeu sur les retraites, sur ce qu’ils/elles savent, craignent, et contribuer à leur donner nos arguments. Il est utile d’être plusieurs pour lancer le jeu. Les cartes sont à reproduire sur des supports rigides (du papier cartonné qui passe en imprimante) en A4 ou en A3 (si elles sont grandes on pourra les voir de loin). La personne qui anime fait tirer une carte, on montre la carte à tout le monde et on lit ce qui est écrit dessus. Il y a sur chaque carte un aspect de la réforme des retraites que nous voulons dénoncer et des indices qui donnent des pistes pour répondre. On demande à la personne de répondre, de donner des arguments et à l’assistance de compléter. Quand on a fini, une autre personne prend une autre carte. Si on tire le « taré » Macron, on a perdu…