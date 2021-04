Journée Mondiale de lutte pour le droit à la Santé le 7 Avril 2021

La pandémie qui a déjà fait près de 3 millions de morts a été amplifiée par la destruction des services publics, le manque de lits d’hospitalisation et de personnels, la marchandisation du secteur sanitaire et social et l’abandon au caritatif du « non rentable » et d’une partie des déterminants de santé. Partout dans le Monde, que ce soit sur le continent africain, en Amérique Latine, du Nord, en Australie, en Europe, des soignants se mobilisent depuis des mois pour exiger des moyens de protection pour les populations et contre l’incurie des gouvernements. A Hong-Kong, le pouvoir a incarcéré avec d’autres responsables syndicaux Winnie Yu, présidente du syndicat HAEA de l’hospitalisation publique, qui risque de nombreuses années de prison.

L’épidémie COVID 19 dévoile la contradiction entre intérêts privés et besoins fondamentaux de façon encore plus flagrante. La population mondiale pourrait bénéficier d’un vaccin, mais l’étendue rapide de la vaccination est suspendue aux intérêts financiers de quelques groupes industriels qui possèdent les brevets et ne veulent pas en lever le secret. 9 personnes sur 10 au niveau mondial n’auront pas accès à la vaccination, ce qui augmentera les possibilités de circulation et de mutation du virus. Sous les yeux bienveillants des dirigeants corrompus par la finance. Alors que les dividendes des actionnaires de ces groupes montent en flèche. Des dizaines de milliers de vie sont en jeu.

Le droit à une santé pour toutes et tous, et à une protection sociale sans barrière financière et sans frontières est une nécessité. Elle est entravée par la mondialisation financière, sacrifiée par les intérêts économiques.

Levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, réquisition immédiate de toutes les entreprises en capacité d’en produire, gratuité des masques et du vaccin, protection de nos systèmes de sécurité sociale… Les populations ne doivent pas payer la crise sanitaire ! Nos vies valent plus que leurs profits !

Solidaires participe au « Réseau Européen contre la marchandisation et la commercialisation de la Santé et de la Protection Sociale » qui appelle à rendre visibles les contestations et mobilisations partout dans en Europe et dans le Monde à l’occasion du 7 Avril, journée mondiale de la Santé.

POSTEZ UNE PHOTO

sur le site du Réseau européen pour manifester notre solidarité internationale face à un même adversaire. Accrochez vos messages sur un drap blanc

Partagez-les sur les réseaux sociaux #health4all, #noprofitonpandemic and #action4health (+ in Europe : #Right2Cure)

SIGNEZ LA PETITION

https://noprofitonpandemic.eu

https://europa.eu/citizensinitiative/initiatives/details/2020/000005_fr