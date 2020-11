Journée d’action nationale du 3 décembre et Appel des professionnel.les des Départements

A l’initiative de collectifs, en plus du secteur de la petite enfance, les professionnel.les du social et médico-social public et privé sont aussi appelé.es à se mobiliser.

Une journée d’action nationale avec un appel à la grève a été lancée pour le jeudi 3 décembre prochain.

Notre Fédération a déposé un préavis de grève spécifique au secteur couvrant ainsi les collègues des CCAS, EHPAD, SSIAD, SSAD, Conseils Départementaux (voir en pj)

De plus, notre Fédé a été à l’initiative d’un appel des travailleurs sociaux et médico-sociaux des Départements (PMI, ASE, polyvalence de secteur, services prévention santé...) reprenant les revendications du secteur et appelant à construire localement des rapports de forces, signé par plus d’une centaine de collègues de terrain (voir en pj)

La Fédération SUD CT a proposé aux équipes militantes de se saisir de cette journée du 3 décembre pour organiser des AG, se joindre aux initiatives locales (des rassemblements sont organisés dans certains départements) et, pour les CD, faire tourner et connaître cet appel.