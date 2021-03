Journée européenne d’action pour le logement

Dans 21 pays d’Europe, journée d’action pour le droit au logement, l’arrêt des expulsions et contre le logement cher !

Dans 21 pays d’Europe, partout en France le 27 mars on manifeste pour le droit au logement, l’arrêt des expulsions et contre le logement cher ! On marche donc pour un logement abordable, stable, décent et écologique pour tou.te.s, sans discrimination et dans son quartier ! On se mobilise pour l’arrêt des expulsions, des coupures d’énergie et des mises à la rue ! On manifeste pour une baisse immédiate les loyers, taxer les plus-values de la spéculation, sanctionner les bailleurs fraudeurs ! On exige le rétablissement à la hausse des APL, l’arrêt de la vente et de la démolition du logement social

L’appel

L’affiche (rdv Paris)

NB. Cf. en pj un modèle d’attestation dérogatoire pour cette manifestation à Paris.

Le Communiqué de Solidaires

Le Communiqué commun Droit au logement, FSU et Solidaires

Le Webinaire préparatoire "Luttes du logement en Europe" organisé le 4 mars avec des membres de la Coalition Européenne

Avant la journée européenne d’actions et les manifestations en France du 27 mars pour le droit au logement, contre les expulsions et le logement cher, nous vous invitons à suivre le webinaire sur les luttes du logement en Europe ce jeudi 4 mars à 18h30.

Des représentants des mouvements d’habitantEs, de sans logis, de locataires témoigneront (en français) de leur mobilisation à Berlin, Bilbao, Bruxelles, Bucarest et Dublin et de leurs avancées ...

=> Pour y assister : cliquer ici

Les lieux de mobilisations

La carte des mobilisations en Europe en cours de mise à jour : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/housing-action-day-27032021_564427#6/51.000/17.051