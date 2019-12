La journée internationale des migrant-es est préparée cette année à nouveau par de nombreuses associations, organisations syndicales, partis politiques et collectifs de sans-papiers, ensemble.

Des initiatives auront lieu dans plus de 40 villes, dont Paris où la manifestation aura lieu à 18h place de la République vers la Gare du Nord.

Cette nouvelle journée a lieu dans un contexte marqué par les grèves de travailleurs sans-papier, préparées par les collectifs et les syndicats, qui ont été nombreuses ces derniers mois.

Elle aura lieu alors qu’un mouvement social très important se déroule contre le projet de retraite à points du gouvernement.

Nous n’oublions pas, que les étrangers et étrangères sont ceux qui ont les emplois les plus précaires et les moins bien payés, dans l’intérim ou des entreprises de sous-traitance… Quand ils et elles sont sans papiers c’est évidement pire car ils et elles sont invisibilisé-es.

Le gouvernement parle d’une réforme pour les français, il oublie que les droits à la retraite issus des cotisations sont une réalité pour le monde du travail dans son ensemble, français-es et immigré-es.

L’Union syndicale Solidaires appelle à rejoindre partout les initiatives.