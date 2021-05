L’Union syndicale Solidaires apporte tout son soutien au peuple palestinien qui lutte depuis de nombreuses semaines contre les nettoyages ethniques à Jérusalem-Est, la colonisation, et les bombardements menés par Israël.

En réalisant une grève générale historique la semaine dernière, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem et dans tout le territoire d’Israël, les travailleuses et travailleurs palestiniens ont montré que la grève est un important moyen de résistance sur nos lieux de travail mais plus généralement face aux injustices sociétales et à la violence gouvernementale, pour la liberté.

À leur appel, nous ré-affirmons que nous sommes solidaires et que nous soutenons leurs revendications pour le droit à l’autodétermination. Ce soutien s’est manifesté ces derniers jours avec la participation aux rassemblements et manifestations malgré les nombreuses interdictions du gouvernement autoritaire de Macron. Au quotidien, nous faisons vivre notre syndicalisme internationaliste en agissant pour faire connaître la cause palestinienne, en travaillant dans des cadres larges et unitaires pour faire pression sur nos institutions et en nouant des liens syndicaux avec nos camarades sur place.

Aux côtés du peuple palestinien, Solidaires exige la fin des politiques d’apartheid conduites par le gouvernement israélien, l’application du droit international avec le démantèlement du Mur de séparation, la fin de la colonisation, et le retour des réfugié·es. Nous soutenons la campagne de boycott, désinvestissements et nous demandons que le gouvernement français prenne des sanctions contre Israël et que l’Union européenne rompe l’accord d’association qui est conditionné dans son texte même au respect des droits humains et démocratiques. Il faut que cesse l’impunité.

Justice et liberté pour le peuple palestinien !