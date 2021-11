Kanaky : appel unitaire à reporter le référendum et rassemblement samedi 13 novembre à Paris

2021 11 7 Rassemblement MJKF Samedi 13 novembre Paris

En pièces jointes :

L’appel unitaire avec le courrier unitaire adressé aux parlementaires français.

L’appel à un rassemblement organisé par le Mouvement des jeunes Kanak de France, le samedi 13 novembre à Paris, devant l’ex "musée des colonies".

Appel à reporter le référendum en Kanaky – Nouvelle-Calédonie

La Kanaky - Nouvelle-Calédonie est actuellement durement frappée par l’épidémie de Covid 19. Les Kanak ainsi que les membres des communautés wallisienne et futunienne en sont les principales victimes. Pour ces populations, après les tensions liées à la gestion de la crise sanitaire, ce temps est celui du deuil. Au sortir du confinement s’ouvre en effet une indispensable et longue période de coutumes de deuil.

Ces conditions ne permettent pas une campagne équitable pour la consultation référendaire dont la fonction est de décider démocratiquement de l’avenir du pays.

Le FLNKS et l’ensemble des organisations indépendantistes considèrent que cette consultation référendaire ne peut donc se tenir à la date décidée unilatéralement par le gouvernement français en mai dernier, à savoir le 12 décembre 2021.

Le maintien de cette date, sous la seule raison de conclure le processus avant la présidentielle, ne peut que compromettre les efforts entrepris de longue date pour assurer un processus de décolonisation qui doit être démocratiquement exemplaire et pacifique. Aller contre la volonté de reporter la consultation exprimée par les indépendantistes, lesquels refusent d’y participer si elle est maintenue à cette date, ne pourrait conduire qu’à une grave, injustice à l’égard du peuple kanak et à des risques sérieux pour la Kanaky- Nouvelle-Calédonie. Nous affirmons notre entière solidarité avec le peuple kanak et les communautés océaniennes.

Nous demandons au gouvernement français de répondre positivement à la légitime exigence du report de la consultation.

Association Information et Soutien aux Droits du Peuple Kanak (AISDPK) ; Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) ; Association des communistes unitaires (ACU) ; CEDETIM ; CNT, secrétariat international ; Collectif ni guerre ni état de guerre ; Collectif Solidarité Kanaky ; CUT - Galice ; ENSEMBLE ! ; FSU ; Génération.s ; Gauche démocratique et sociale (GDS) ; LAB - Pays Basque ; Nouvelle Donne ; NPA ; Parti communiste des ouvriers de France (PCOF) ; Place publique ; Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS) ; Régions et Peuples Solidaires ; SURVIE ; Syndicat des travailleurs corses (STC) ; Union pacifiste ; Union syndicale Solidaires