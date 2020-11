L’EGALITE N’EST PAS UN CRIME !

Le 23 novembre 2020

Ce jeudi, 18 militant-es CGT de Monoprix passent en procès suite à leur assignation par la direction de l’enseigne. Cette dernière veut faire cesser les manifestations organisées depuis le déconfinement devant différents magasins pour exiger le versement égalitaire de la prime Covid de 1.000 euros qui fait suite au premier confinement.

Revendiquer l’égalité n’est pas un crime et manifester devant sa propre entreprise un délit ! L’action des camarades de la CGT est non seulement conforme à la liberté syndicale et de manifestation mais d’intérêt général et ne saurait donner lieu à son interdiction. Aussi, notre Fédération SUD Commerce sera représentée au rassemblement prévu le 26 novembre prochain à 9 h 30 devant le Tribunal de Paris (M° Porte de Clichy).

Pour notre part, nous avons saisi les Prud’hommes d’un premier dossier en application de l’article L. 1132-1 du Code du travail qui interdit toute discrimination, y compris en matière de rémunération : en effet, nous estimons que, en prenant en compte la situation de famille, l’état de santé, y compris du fait d’avoir contracté le Covid, ou le handicap de membres de son personnel pour justifier du versement partiel de cette prime, la société Monoprix Exploitation a fait preuve de discrimination. L’audience de conciliation est prévue le 13 janvier 2021 à 13 h 30 au Conseil de Boulogne-Billancourt sis 7 rue Mahias (M° Boulogne Jean-Jaurès).

Fédération SUD Commerces et Services, 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

Téléphone : 07 64 62 92 23 / Mail : fdsudcommerce@yahoo.fr

Pour nous suivre Facebook et Twitter