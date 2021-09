L’Union Syndicale Solidaires tient son 8ème Congrès

L’Union syndicale Solidaires tiendra son 8e congrès national à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) du lundi 27 au jeudi 30 septembre !

Initialement prévu en 2020, ce congrès a été déplacé à cause de la pandémie de COVID-19. L’Union a tenu en conséquence en octobre 2020 un congrès extraordinaire à Saint-Denis (93).

L’Union syndicale Solidaires maintient son nombre d’adhérent·e·s autour de 110 000 depuis le dernier congrès. Solidaires est représentatif dans les trois versants de la fonction publique. En 2021, Solidaires a connu une hausse sur ses résultats aux élections TPE/TPA (4.27% contre 3.49% en 2016) et dans sa représentativité générale dans le privé avec 3,68% contre 3,46 en 2017.

Solidaires est représentatif dans plus de 30 conventions collectives.

Ce congrès se déroule à quelques jours du mardi 5 octobre, journée nationale de grève interprofessionnelle appelée par l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et organisations de jeunesses !

Le congrès 2021 en quelques chiffres

➔ + de 35 structures professionnelles nationales

➔ + de 65 unions départementales attendues

➔ + de 400 personnes présentes

➔ 323 amendements à discuter

Ce congrès sera l’occasion de discuter autour de trois motions principales, évoquées ci-dessous.

Quatre jours pour faire le bilan de l’année passée, analyser la période et décider des grandes orientations politiques et revendicatives pour les années à venir.

Présentation des trois résolutions centrales

➔ Résolution 1 : Quelles alternatives face aux transformations, aliénations et destructions liées au système capitaliste ?

Cette résolution revient sur les évolutions actuelles du monde du travail, du capitalisme et sur l’importance de la question écologique dans notre syndicalisme. Elle trace également des perspectives en termes de biens essentiels et de besoins sociaux. Enfin, elle propose une campagne de fond sur le travail, centrée sur la réduction du temps de travail. La question écologique est devenue cruciale dans la lutte contre le capitalisme destructeur de la planète. Ce système basé sur l’exploitation des ressources et des populations provoque un changement climatique qui mène à une crise sans précédent.

➔ Résolution 2 : Égalité et solidarité

La résolution doit permettre à l’Union de se doter de revendications spécifiques sur l’ensemble des handicaps et des champs de discriminations.

Notre syndicalisme est un outil collectif d’émancipation dont doivent pouvoir s’emparer toutes les personnes discriminé·e·s.

Nous devons, mettre en lumière pour mieux les déconstruire les systèmes de domination et d’aliénation (genre, orientation sexuelle, classe..) et aller de l’avant pour inventer un monde nouveau.



➔ Résolution 3 : Notre outil syndical

Il s’agit de la motion sur le fonctionnement et les évolutions structurelles de l’Union.