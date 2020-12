L’Union syndicale Solidaires 78 dispose d’un nouveau site pour faire écho aux mobilisations de notre département les Yvelines. Tracts et bulletins syndicaux, mobilisations locales mais aussi ressources juridiques, réflexions sur le syndicalisme et la société, espace ’Débats, idées et culture’... ce site se veut à l’image de nos engagements et de notre syndicalisme et s’ouvre donc logiquement aux collectifs et mouvements amis (luttes écologistes, féministes, sans papièr·es, etc.).

À visiter ici :

http://solidaires78.org/

et chaque semaine, la lettre hebdo propose un résumé des luttes dans le ’7-8’ :

abonnement en ligne gratuit :

http://solidaires78.org/abonnement-newsletter/

L’Union syndicale Solidaires 78