AGIR SYNDICALEMENT CONTRE LE RISQUE AMIANTE

Cette brochure vise à donner des outils aux équipes syndicales pour se repérer dans la réglementation amiante, connaître les obligations des employeurs en la matière. Cette connaissance est une nécessité pour être en capacité de réagir en cas de présence ou de découverte d’amiante dans les locaux de travail, d’agir cas de travaux et de protéger la santé et la sécurité des salarié·es.

Cette brochure ne prétend pas apporter des réponses à toutes les situations, mais elle s’inscrit dans la démarche de l’Union syndicale Solidaires de lutte contre toutes les atteintes à la santé des travailleuses et des travailleurs et de les rendre visibles.

Dans ce guide la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’amiante (comme aux autres substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) n’est pas traitée, car nous pensons que ce sujet particulièrement sensible et complexe mérite de

faire l’objet de larges développements en nous appuyant sur d’autres acteurs et tout particulièrement les associations qui font un travail très important avec les salarié·es concerné·es.

Avec ce document notre objectif est de faire de l’amiante cancérogène sans seuil, une lutte d’aujourd’hui.