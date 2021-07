L’extrême-droite est un danger mortel combattons-la, ensemble, partout, tout le temps

Les idées de l’extrême droite se sont largement diffusées dans la société et les portes de nombreux médias leurs sont grandes ouvertes. Le RN, rassemblé cette fin de semaine ici-même à Perpignan, envisage d’accéder à court ou moyen terme au pouvoir ; les groupuscules fascistes multiplient les provocations, intimidations et actes violents.

Nous le savons, l’extrême droite tue !

Ni oubli, ni pardon, pour notre ami et camarade de lutte Clément Méric qui a été tué il y a 8 ans à Paris par des fascistes.



Pas de doute : la bête immonde n’est pas morte et reste le pire ennemi des salarié.es, des chomeurs.euses, des femmes, des immigrées, des sans papiers, des personnes subissant le racisme, des LGBTQI, des jeunes et c’est une menace pour la démocratie. Les lois liberticides qui s’empilent nous montrent que l’étau se resserre contre notre camp.

Nous réaffirmons notre opposition totale à l’extrême droite sous toutes ses formes. Il n’y a aucun arrangement ni aucun compromis possible avec ces organisations et leurs idées. Aucun compromis non plus avec le conspirationnisme qui désarme de toute pensée critique, et crée des liens avec l’extrême droite qui cultive et se nourrit des théories du complot.

L’union syndicale Solidaires, et beaucoup de ses organisations, est partie prenante de Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA) . Nous menons la campagne intersyndicale « contre l’extrême droite, ses idées et ses pratiques » sur nos lieux de travail mais aussi dans toutes les coordinations et collectifs auxquels nous participons.

Notre projet syndical se définit résolument contre toutes les formes de discriminations qu’elles soient sexistes, racistes, LGBTQIphobes ou validistes. Il est donc évident que nous devons nous mobiliser contre celles et ceux qui font de l’exacerbation de ces discriminations leur cheval de bataille. Cela ne peut se faire qu’en pratiquant un antifascisme radical, concret, social et de masse avec l’ensemble de la population et en premier lieu dans le monde du travail.

Le combat contre le fascisme ne se limite pas aux enjeux électoraux. Nous luttons contre la progression de l’extrême-droite et de ses idées en agissant depuis des années au quotidien pour l’égalité des droits, contre l’injustice, contre tous les racismes.

C’est en menant des luttes victorieuses sur le terrain des droits sociaux et économiques que nous pourrons faire reculer durablement les idées d’extrême-droite dont le RN est l’incarnation principale. Pour cela, l’union syndicale Solidaires participe activement à la création de la coordination nationale antifasciste, et au développement de VISA locaux.



La lutte contre l’extrême-droite et ses idées nauséabondes se gagnera sur le terrain des solidarités concrètes et des batailles pour l’égalité et la justice sociale. Pour une société anticapitaliste, antisexiste, antiraciste et internationaliste.

L’extrême-droite est un danger mortel

Combattons-la, ensemble, partout, tout le temps