L’extrême droite et son racisme décomplexé

La députée Danielle Obono a été dessinée ce week-end en esclave dans le journal « valeurs actuelles », la chaîne au cou, avec une simili fiction qui sert des propos positifs sur la colonisation, et imagine un sauvetage chrétien de l’esclave…

Ce média d’extrême droite a eu « l’honneur » il y a quelques mois d’un long interview de Macron..tout comme auparavant Darmanin ou Schiappa et bien d’autres politiques qui jouent aujourd’hui les offusqué-es.

Le lendemain, un responsable du Rassemblement National affiche un tweet ignoble, avec une photo de personnes pendues et menace de mort ostensiblement un camarade de Sud Rail Anasse Kazib.

Et il faut rajouter à ces propos et images ignobles, qui déferlent sur les réseaux sociaux et dans les médias, la manipulation des propos de l’avocat Arié Alimi sur BFM qui subit ensuite des menaces, et les sorties racistes et décomplexées de Zemmour sur cnews, bientôt rejoint par d’autres éditorialistes nauséabonds sur d’autres chaînes télé à la rentrée.

La macronie, dans sa posture du “en même temps”, soutient la députée D. Obono et reprend à son compte le discours de l’extrême droite avec “l’ensauvagement”.

L’extrême droite montre encore là son vrai visage de haine et d’incitation à la haine vis à vis des personnes racisé-es.

Les réactions officielles de condamnation et de soutien vis à vis de ces propos sont importantes, mais ne suffisent pas : il faut cesser de laisser passer sans réaction tout propos raciste dans la rue, sur nos lieux de travail, dans la sphère privée. Il faut arrêter de faire passer le parti du Rassemblement National pour un parti comme un autre, cesser de débattre dans les médias qui font le lit de ces opinions de haine, et fascisantes. Il nous faut encore plus largement rejoindre les luttes anti-racistes dans la lignée de Blacks Lives Matter, celle de Vérité et Justice pour Adama qui heureusement s’intensifient.

L’Union syndicale Solidaires soutient pleinement Danielle Obono, Anasse Kazib, et toutes celles et ceux victimes du racisme au quotidien.

Elle appelle au rassemblement initié par la Fondation Frantz Fanon le samedi 5 septembre à 14h devant le siège de valeurs actuelles.

https://fondation-frantzfanon.com/en-soutien-a-daniele-obono-contre-le-racisme-decomplexe-de-valeurs-actuelles/