9, 10 et 11 janvier : L’heure est à l’explosion sociale

Macron l’a dit pour ses « voeux », le projet de son système de retraite par points sera mené à son terme… et renvoie à des pseudo-négociations.

Pour Solidaires, trouver des améliorations à la marge ne suffira pas : avec cette réforme, tout le monde devra de toute manière partir plus tard (avec l’âge d’équilibre à 64 ans), celles et ceux qui ont des métiers pénibles aussi. Et tout le monde devra partir avec des pensions plus faibles (calculées sur l’ensemble de la carrière, y compris les périodes basses, de non-activité, de congés parentaux, de petits boulots,… au lieu des meilleures années).

Avec la retraite à points c’est l’ensemble des salarié·es et retraité·es qui seront perdant·es, et certain·es encore plus que les autres.

Le minimum de pension à 1000€ est un jeu de dupe : il suppose une carrière complète au SMIC et reste insuffisant pour faire face aux dépenses élémentaires.

Ce gouvernement joue la carte de la division en accordant des dérogations à certaines professions (forces de l’ordre, aérien, danseur·ses), preuve que son système n’a rien d’universel et reconnaissant par là même, qu’on serait toutes et tous perdant·es.

De nombreux secteurs sont en grève reconductible depuis le 5 décembre (transports, énergie, culture,…) sans avoir fait de trêve, sabrant ainsi l’espoir du gouvernement de faire plier la mobilisation durant les fêtes ! En Lorraine, des actions ont été menées pendant toute la période (rassemblements, actions, tractages…). Des caisses de grèves se multiplient en solidarité avec les grévistes.

Aujourd’hui, il s’agit de hausser le ton collectivement, salarié·es du public comme du privé, des petites et grosses entreprises, pour obtenir le retrait de ce projet. Nous devons nous mettre toutes et tous en grève le 9 janvier et les jours suivants !

A partir du 6 janvier Solidaires appelle l’ensemble des travailleur·ses à se réunir en assemblée générale et à préparer la grève reconductible. Portons un coup décisif à ce projet par une explosion sociale !

ENSEMBLE, NOUS ALLONS GAGNER !

A l’appel des organisations syndicales SUD-Solidaires, CGT, FO, FSU, et de la jeunesse :

Jeudi 9 janvier : toutes et tous en grève pour obtenir le retrait !

11h AG interprofessionnelle, fac de Lettres, salle A033.

13h30 manifestation à Nancy, place Carnot.

Vendredi 10 janvier : On reconduit la grève, actions !

Samedi 11 janvier : Prenons la rue !

Manifestation à 10h30 à Nancy, Place Dombasle.