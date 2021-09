L’union syndicale Solidaires soutient les prisonniers palestiniens

Voici le courrier que l’Union syndicale Solidaires a fait parvenir au ministère des affaires étrangères français sur la base des informations données par les associations palestiniennes et de droits humains.

« L’Union syndicale Solidaires participe à la solidarité active avec le peuple et les travailleurs et travailleuses palestinien·nes.

Elle s’inquiète aujourd’hui comme de nombreuses organisations de défense des droits humains sur le sort fait aux prisonniers palestiniens récemment évadés et repris par l’armée israélienne.

Des mauvais traitements et des tortures sont infligés aux prisonniers en dépit de la signature par Israël de la Convention contre la Torture et des Conventions de Genève. Cette situation est largement documentée par les organisations palestiniennes de défense des prisonniers et par les ONG internationales. Et outre les évadés-repris, ce sont l’ensemble des prisonnier·ères qui sont menacé·es aujourd’hui en représailles contre ces évasions, ainsi que la population des territoires occupés, représailles interdites par les conventions internationales aussi.

Nous rappelons par ailleurs que des enfants sont aussi emprisonnés dans les geôles israéliennes, ce, sans les droits reconnus internationalement aux enfants.

Ce refus de l’État d’Israël de respecter les droits humains reconnus dans le droit international devrait conduire l’Union européenne à rompre l’accord d’association UE-Israël, pour le non-respect de son article 2.

Nous demandons instamment aux instances internationales, à l’ONU d’intervenir de toute urgence pour protéger les prisonniers évadés et repris et empêcher les représailles et le durcissement des conditions des prisonnier·ères en général.

Nous demandons au gouvernement français de faire pression sur Israël dans le même sens. »