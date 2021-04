LAGARDERE assure son train de vie de nabab

Le 29 avril 2021

Dans le contexte de l’annonce officielle de la fin de la commandite, forme utilisée jusqu’à présent par Arnaud LAGARDERE pour diriger le groupe du même nom, SUD SOLIDAIRES RELAY-LAGARDERE rappelle que la présence annoncée de deux représentant-es des salarié-es du groupe au futur conseil administration de la nouvelle société anonyme créée est en grande partie de la pure esbroufe compte-tenu que ces représentant-es ne représentent en rien légalement, pas plus qu’éthiquement les milliers de salarié-es des points de vente des enseignes RELAIS H, RELAY, TRIB’S, HUBIZ et autres enseignes du groupe dans les hôpitaux et zones de transport.

En effet, le groupe LAGARDERE refuse toujours de considérer ces milliers de salarié-es comme faisant partie de la communauté de travail du groupe et leur interdit toujours de voter aux élections professionnelles au sein notamment de LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, principale filiale du « travel retail » francais du groupe.

Seuls les « gérant-es » des points de vente bénéficient notamment de négociation collective et d’intéressement, à l’exclusion de leurs personnels de vente. LAGARDERE peut aussi s’exonérer ainsi aussi de tout plan social, conséquence prévisible de la situation actuelle au sein des points de vente .

SUD SOLIDAIRES RELAY-LAGARDERE rappelle que les ministères concernés par la situation dramatique de la branche dans le contexte de la Covid 19, à savoir le ministère de l’Économie et celui du Travail, agissent toujours en toute connaissance de cette situation avec une complaisance plus que surprenante à l’égard du groupe LAGARDERE puisqu’aucune contrepartie sociale d’intégration des personnels de vente n’est exigée de LAGARDERE en contrepartie des immenses subsides qui lui sont accordés aux frais du contribuable .

blog : lelienrougegris overblog

employé-es relay ,exprimez-vous !

SUD SOLIDAIRES RELAY-LAGARDERE

contact : Emmanuel CORAL

06.86.04.44.31

lelienrougegris@yahoo.fr