La Fédération SUD Santé Sociaux affirme sa solidarité avec les 17 militants de la FGTB Belge lourdement condamnés à Liège ce lundi 23 novembre 2020

Le conseil fédéral SUD Santé Sociaux, réuni les 26 et 27 novembre 2020 en visioconférence est scandalisé par la décision du Tribunal correctionnel de Liège, qui a condamné, ce lundi, 17 militants de la FGTB Belge pour l’affaire dite du « Pont de Cheratte » (une action sur l’autoroute lors d’une grève générale interprofessionnelle en octobre 2015).

Le plus connu de ces 17 militants condamnés est le Président de la FGTB, Thierry Bodson qui, avec quelques autres militants plus lourdement sanctionnés, sont considérés comme « plus responsables » que d’autres de l’action.

Comme en France c’est à une véritable criminalisation du mouvement social et du mouvement syndical à laquelle nous assistons en Belgique.

La Fédération SUD Santé Sociaux soutient les initiatives d’actions et de grèves appelées par la FGTB pour les 1 et 10 décembre 2020, en Belgique.

Paris, le 27 novembre 2020