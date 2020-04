La Palestine à l’heure du Coronavirus

Le monde entier est touché par la pandémie mais les conséquences pour les populations sont différentes selon les situations économiques, sociales, politiques.

En Palestine, la situation d’enfermement habituelle, de confinement dans le confinement met les travailleurs et les travailleuses dans une situation de précarité, de misère particulière. Impossibilité de se déplacer, impossibilité de travailler en Israël, grandes difficultés pour se soigner.

Informations et analyses

Nous partageons ici des informations en provenance de militant-es et organisations avec lesquels nous sommes en contact.

Nous publions le texte du syndicat des postiers palestiniens, des nouveaux syndicats, de la coalition de défense de la terre, et des défenseurs des droits humains et nous donnons les liens avec un article de G.N. Nithya sur la situation en Palestine à l’heure du Covid 19

et un article de Nir Hasson sur Jérusalem.

Appel aux dons

C’est pour cela que nous relayons des appels à don, l’un fait par une organisation de pêcheurs et d’agriculteurs, l’UAWC (Union of Agricultural Work Commitees). Le projet cible 78 communautés (2000 familles) des zones d’accès restreint, des zones rurales et des communautés de pêcheurs de la bande de Gaza (28) ainsi que des communautés agricoles vulnérables de Cisjordanie (50). Il consiste à fournir des kits d’hygiène, à mener des action de désinfection et de la sensibilisation.

https://grassrootsonline.org/fr/who-we-are/partner/union-of-agricultural-work-committees-uawc/

Et l’autre par le DWRC (Democratic workers right center), deux organisations avec qui nous entretenons des liens de solidarité.

Le DWRC collecte de l’argent pour soutenir les familles de travailleuses et travailleurs palestinien.nes dont les revenus ont été affectés par la pandémie de Covid-19, en leur apportant des paniers repas.

Voici leurs coordonnées bancaires :

Banque : The National Bank of Palestine

Titulaire du compte : The Democracy and Workers Right Center Society

Numérlo du compte : 1003590409

IBAN : PS42TNBC000000000001003590409

Contact du DWRC, info@dwrc.org+970-2952608

http://www.dwrc.org/

Web conférence

Et pour ceux et celles qui le peuvent, voici le lien avec une conférence sur internet sur la situation en Palestine avec le covid 19 organisée par le centre de recherche Who Profits, ce lundi à 19h heure française.

1. Please fill in the registration form here : https://docs.google.com/forms/d/1e3JX5_maXkRerEXXkMsaQF6z3f59i1FVQSL1cgypYH8/viewform?edit_requested=true

2. The event will be live-streamed on Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74416146491

and our Facebook page

https://www.facebook.com/WhoProfits