LA DIRECTION DU RER A-T-ELLE ÉTÉ TESTÉE ?

Est-ce le énième fait d’armes d’un directeur partant sur le RER A, ou la tentative de son futur remplaçant pour asseoir sa future position ? Après s’être félicitée de notre présence pendant le confinement et notre sens du service public, voilà que la direction du RER revient à ses vieilles « lunes » ! Faire pression sur les conducteurs et les conductrices pour récupérer, sur leurs dos, l’argent qu’IDF Mobilités refuse de leur verser. En matraquant les agents de sanctions, elle anticipe les retards à l’avancement qui s’avèrent diablement économiques…

http://solidaires-grouperatp.org/wp-content/uploads/2020/08/20200807-LigneA_Greve.pdf

MAÎTRE-CHIEN BOISSIERE LIGNE 6

Les élus du Comité Social et Economique de Eden Guard (CSE) ont déposé un droit d’alerte pour danger grave et imminent pour dénoncer les conditions de travail du maître-chien de la station Boissière et obliger l’entreprise et son client, la RATP, à des améliorations significatives…

http://solidaires-grouperatp.org/wp-content/uploads/2020/08/20200810-Maitrechien_Edenguard.pdf