La force est avec nous !

Les grèves et manifestations de ce mardi 17 décembre à l’appel de l’intersyndicale, rejointe par d’autres organisations, sont une grande réussite et ont permis à des centaines de milliers de personnes, du privé, comme du public, de tous milieux professionnels, de tout âge, de se mettre massivement en grève et de manifester dans plusieurs dizaines de villes : 350000 à Paris, 200000 à Marseille, 120000 à Toulouse, 60000 à Bordeaux, 35000 à Rouen, 30000 à Nantes ou Lille, 20000 à Montpellier, Clermont-Ferrand, Brest ou Caen, 18000 à Rennes, 10000 à Cherbourg, 12000 à Nice et Quimper, 9000 à Rodez ou encore 3000 à Auch...C’est, au minimum, 1 million six cent mille personnes qui ont manifesté aujourd’hui de manière dynamique et déterminée.

Dès le matin, des actions et manifestations ont été réprimés avec violence par les forces de l’ordre, comme à Saint-Denis (93) avec des arrestations et des blessé-es. Nous les condamnons sans réserve et cette stratégie de la tension orchestrée par un pouvoir autoritaire ne fait que renforcer notre détermination.

L’Union syndicale Solidaires se réjouit de ce large succès des mobilisations qui démontre, s’il en était besoin, le large rejet du projet de réforme présenté par le premier ministre il y a une semaine et ce malgré une campagne médiatique indécente.

Face à cette force collective, la seule solution reste pour le gouvernement le retrait total de ce projet dans les plus brefs délais, c’est lui et lui seul le responsable du blocage de la situation par son aveuglement idéologique.

Pour l’Union syndicale Solidaires, le monde du travail et la jeunesse doivent poursuivre et renforcer les grèves, notamment reconductibles et amplifier le rapport de forces sans attendre. Nous devons partout dans le pays multiplier les manifestations, actions et grèves, faire du jeudi 19 décembre une nouvelle date de rendez vous unitaire et manifester tous et toutes ensemble le samedi 21 décembre. Si le gouvernement refuse de répondre à nos revendications, pour l’Union syndicale Solidaires la grève devra se poursuivre et s’amplifier.

Paris, le 17 décembre