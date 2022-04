La hausse des pensions diminue la pension nette des plus demunis

Communiqué UNIRS concernant la baisse de certaines pensions. En effet, la très faible revalorisation du revenu fiscal de référence a fait payer aux retraité·e·s davantage de CSG, et parfois de CRDS et de CASA, ce qui peut leur coûter plus de 360 € sur l’année ! La baisse de la pensions nette s’avère plus forte pour les petites pensions. L’augmentation électorale de la pension brute de 1,1 % au 1er janvier 2022 pénalise de nombreuses personnes avec de petites retraites.

+ Tract qui donne davantage d’explications.

