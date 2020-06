La police avec les identitaires aux pieds de Faidherbe

Ce samedi 20 juin, l’Union syndicale Solidaires Nord a répondu à l’appel du collectif d’individus et d’organisations « Faidherbe doit tomber » pour demander le retrait de la statut d’un militaire, acteur de cette colonisation que le chef de l’état a qualifié de « crime contre l’humanité ».

Le collectif avait demandé à manifester au pied de la statue, ce qui lui a été refusé. Cet emplacement a finalement été occupé par un cordon commun de policiers et d’identitaires, c’est à dire de militant-e-s d’extrême-droite se revendiquant du fascisme.

Ces militant-e-s ont, durant une heure, au milieu de la ligne de police, pu insulter, menacer celles et ceux qui étaient là pour que la France n’honore plus les bourreaux et les tortionnaires.

Les forces de police ont, finalement, franchi la chaussée pour repousser celles et et ceux qui étaient là pour la démocratie et les forcer à reculer.

L’Union syndicale Solidaires Nord condamne fermement cette collusion entre police et groupuscules fascisants.

Elle demande au préfet, Michel Lalande, d’expliquer comment, les services qui sont sous sa responsabilité ont pu ainsi se mettre au service des identitaires.

L’Union syndicale Solidaires Nord le dit : « Faidherbe doit tomber ». Et avec sa statue, celles et ceux qui tolèrent que l’espace public serve aux appels à la haine.

Le 20 juin