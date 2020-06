Le 17 juin, agissons contre la réintoxication du monde !

Pour les auteurs de cette tribune, le déconfinement doit être le moment de « construire de nouvelles manières d’habiter le monde ». Pour cela, il faut « accepter de rentrer en conflit direct avec ce qui l’empoisonne » : ils appellent donc à une série d’actions, blocages, occupations le 17 juin.

Nous avons aperçu pour la première fois dans nos existences ce qui serait encore possible si la machine infernale s’arrêtait enfin, in extremis. Nous devons maintenant agir pour qu’elle ne se relance pas.

Nous appelons en ce sens les habitant.e.s des villes et campagnes à déterminer localement les secteurs qui leur semblent le plus évidemment toxiques — cimenteries, usines de pesticides ou productions de gaz et grenades de la police, industrie aéronautique, publicitaire ou construction de plateformes Amazon sur des terres arables, unités d’élevage intensif ou installations de nouvelles antennes 5G, clusters développant la numérisation de l’existence et un monde sans contact avec le vivant, destructions de forêts et prairies en cours…

Nous invitons chacun.e localement à dresser de premières cartographies de ce qui ne doit pas redémarrer, de ce qui doit immédiatement cesser autour d’eux, en s’appuyant sur les cartes et luttes existantes. Puis nous appelons le 17 juin à une première série d’actions, blocages, rassemblements, occupations…

Viser sérieusement à se défaire de certains pans du monde marchand, c’est aussi se doter des formes d’autonomies à même de répondre aux besoins fondamentaux de celles et ceux que la crise sanitaire et sociale plonge dans une situation de précarité aggravée. Nous appelons donc aussi le 17 juin, dans la dynamique des campagnes Covid-entraide et « Bas les masques ! », à des occupations de terres en villes ou dans les zones péri-urbaines pour des projets de cultures vivrières, ainsi qu’à des réquisitions de lieux pour des centres de soins et redistributions.

La pandémie pourrait représenter un tournant historique

Certes, nous ne reviendrons pas sur les espèces disparues, les millions d’hectares de terres ravagées, de forêts détruites, sur les océans de plastique et sur le réchauffement planétaire. Mais de manière inédite dans le Capitalocène, les gaz à effet de serre ont diminué partout ou à peu près. Des pans de mer, de terres ont commencé doucement à se désintoxiquer, tout comme l’air des villes suffoquées de pollution. Les oiseaux sont revenus chanter. Alors pour qui se soucie des formes de vie qui peuplent cette planète plutôt que d’achever de la rendre inhabitable, la pandémie dans laquelle nous sommes plongé.es, en dépit de tous les drames qu’elle charrie, pourrait aussi représenter un espoir historique. Nous avons paradoxalement vu se dessiner le tournant que l’humanité aurait dû prendre depuis bien longtemps : faire chuter drastiquement la nocivité globale de ses activités. Ce tournant, même les incendies de territoires immenses, les sécheresses consécutives ou les déflagrations à la Lubrizol des mois derniers n’avaient pas réussi à nous le faire prendre.

Cependant, ce tournant que nous désirions tant, nous n’avons généralement pas pu l’éprouver dans nos chairs parce que nous étions enfermé.es. Car mis à part dans certains territoires ruraux et quartiers solidaires où existe déjà un autre rapport au collectif, à la production ou au soin du vivant, le confinement a été pour la majorité de la population le début d’un cauchemar, une période qui renforce brutalement les inégalités sociales, sous pression policière. Et le drame absolu, c’est que, malgré tout ce que la situation a de bouleversant, nos gouvernants n’en sont pas moins déterminés à relancer dès que possible tout ce qui empoisonne ce monde et nos vies — tout en nous maintenant par ailleurs isolé.es et contrôlé.es dans des cellules numériques, coupé.es de ce qui fait le sel et la matérialité de l’existence.

Rien ne les fera bifurquer, si on ne les y contraint pas maintenant

Au cours des deux derniers mois, les exposés et tribunes se sont accumulées sur nos écrans à une rapidité inversement proportionnelle à notre capacité à nous projeter sur des actions. Les analyses nécessaires ont été faites sur le lien entre cette épidémie et les flux économiques mondialisés et leurs dizaines de milliers d’avions, la déforestation et l’artificialisation des milieux naturels qui réduisent les habitats des animaux sauvages ou encore l’élevage intensif. Tout a été dit sur la dimension annonciatrice de la pandémie, sur la suite de confinements et de désastres à venir si nous n’en tirons pas les leçons.

D’autant que la marche courante de l’économie et des productions sur lesquelles repose notre mode de vie va continuer à tuer dans les décennies à venir bien davantage et plus durablement que le Covid-19 [1]. Mais pour l’État et pour les lobbies agro-industriels, aéronautiques, chimiques ou nucléaires qui guident ses politiques, les conséquences à tirer de la crise sanitaire sont visiblement tout autre. Ils en ont simplement profité pour faire sauter quelques lois environnementales et déverser des pesticides encore plus près des maisons, pour relancer la construction d’avions ou l’extraction minière en Guyane… Il est donc maintenant avéré qu’aucune crise, aussi grave soit-elle, ne les fera dévier du nihilisme absolu de leur obsession économique. Nous avons eu deux longs mois pour nous en rendre compte. À nous maintenant d’agir et d’y mettre fin.

Le gouvernement parle du mois de juin comme d’une « nouvelle marche » dans un déconfinement qui n’est pour lui qu’une remise en marche de l’économie et de la destruction du vivant. La seule « marche » censée, c’est au contraire d’agir pour l’arrêt des secteurs de productions les plus empoisonnants. Nous appelons donc à une première série de mobilisations simultanées le mercredi 17 juin.

Comment agir ?

Le déconfinement doit être un élan historique de reprise en main sur nos territoires, sur ce qui est construit et produit sur notre planète. Il doit permettre de dessiner ce qui est désirable pour nos existences et ce dont nous avons réellement besoin. C’est une question de survie, davantage que toutes les mesures et tous les nouveaux types de confinements que l’on nous fera accepter à l’avenir. Cela signifie construire de nouvelles manières d’habiter le monde, chacun de nos territoires, mais aussi accepter de rentrer en conflit direct avec ce qui les empoisonne. Il y a des industries qui ne se sont pas arrêtées pendant le confinement et qui doivent aujourd’hui cesser. Il y en a d’autres qui ont été interrompues et dont l’activité ne doit pas reprendre. Cela ne pourra se faire sans constituer chemin faisant des liens avec les travailleurs qui en dépendent économiquement. L’urgence sociale est de penser avec elles et eux les mutations possibles des activités et les réappropriations nécessaires des lieux de travail. C’est aussi de contribuer à maintenir un rapport de force permettant de garantir les revenus pendant les périodes de transition et les besoins fondamentaux de ceux dont la crise aggrave encore la précarité. Nous n’atteindrons pas immédiatement toutes les productions qui devraient l’être. Mais il faut commencer, en stopper un certain nombre aujourd’hui pour continuer avec d’autres demain.

Nous devons trouver des formes de mobilisations adéquates à la situation. Nous traversons une période où chacune d’entre elle peut avoir une portée décuplée. On peut faire beaucoup à peu [2] mais on peut aussi se donner les moyens d’être nombreux-ses. Nous nous appuierons sur la ténacité des Zad, la fougue des Gilets jaunes, l’inclusivité et l’inventivité des grèves et occupations climatiques d’une jeunesse qui n’en peut plus de grandir dans un monde condamné. Nous agirons en respectant l’espace adéquat entre chaque personne et pourquoi pas masqués.es quand cela s’avère nécessaire pour se protéger, mais nous agirons !

ous trouverez ci-dessous une liste des premiers collectifs, syndicats, associations, territoires en lutte cosignataires et engagé.es sur cet appel. Si vous souhaitez le signer aussi, envoyer un appel à mobilisation locale ou un texte d’analyse complémentaire, vous pouvez écrire à 17juin@riseup.net. Ils seront mis à jour et apparaîtront entre autres sur le site https://17juin.noblogs.org/ et la page facebook Agir17juin.

Premiers signataires : Youth For climate Paris, Génération Climat (Belgique), Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble (44), Revue Parade, Extinction Rebellion Pepps, Union Syndicale Solidaires, Solidaires 44, Sud Rail, le Front de mères, Partager C’est sympa !, des habitant.e.s de la zad de Notre-Dame-des-Landes, Youth for Climate Lyon, Espace autogéré des tanneries (21), la Cagette des terres (44), Assemblée des écologistes en lutte, Attac 44, la commune de Chantenay (44), Collectif pour le Triangle de Gonesse (95), la Dérive social club (44), Longo Mai Grange Neuve (04), Pour une Ecologie Populaire et Sociale, RISOMES (Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Ecologiques)(21), des opposant.es aux projets de Center Parcs en Isère, Jura et Saône-et-Loire, collect’IF paille (île de France), Exctinction Rebellion Nantes, groupe Marcuse, La Mine collectif Cévenol membre du réseau HALEM, Attac Flandre, Cinémas Utopia (34 et 31), Coordination antinucléaire du sud-est/CAN-SE, collectif antinucléaire de Vaucluse/CAN84, ABC’éditions Ah Bienvenue Clandestins ! (46), Pays de Retz Environnement (44), collectif Faire Commune, l’Asso’Loucionne (43), Attac Alès Cévennes (30), Collectif Nantais contre le Surf Park de Saint-Père-en-Retz, collectif Destocamine (67), Longo Maï Treynas (07), Extinction Rébellion Ardèche, Peuple Révolté, ZAD d’Arlon, Exctinction Rebellion Marseille, Résistance 5G nantes, Climat Social, CycloTransEurope, Collectif C100fin (Vexin), Theatre de l’ADN (Arrêt du Nucléaire).

Communication de la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes.

Communiqué

Plusieurs dizaines d’actions simultanées le 17 juin contre la réintoxication du monde

à l’appel de plus de 150 organisations, syndicats, zads, territoires en luttes,

collectifs gilets jaunes, paysans ou de la jeunesse pour le climat...

17juin.noblogs.org

Depuis la fin du confinement, la pollution repart en flèche et la catastrophe écologique se redéploie partout aux nom des mêmes impératifs marchands, avec le même aveuglement. Visiblement, rien ne fera bifurquer les lobbys économiques et gouvernements si on ne les y contraint pas maintenant !

Depuis la fin du confinement, plus de 150 organisations, syndicats, collectifs, groupes de gilets jaunes et de la jeunesse climatique, zads et territoires en lutte ont rejoint l’appel à agir le 17 juin contre la réintoxication du monde (voir :https://17juin.noblogs.org/appel-du-17-juin-et-signataires/).

Pour le 17 juin sont déjà annoncés plusieurs dizaines d’actions, blocages, rassemblements, vélorutions, occupations de terres ou de bâtiments aux quatre coins du pays et au-delà. Elles auront lieu sur des forêts, terres cultivables, parcs, friches urbaines réensauvagées ou zones humides menacées. Elles cibleront des usines de pesticides ou des unités d’élevage intensif, des aéroports, des plates-formes Amazon, des projets de construction routière, de centre commerciaux ou de numérisation accrue de nos existences…

Vous pouvez consulter la liste en cours des actions et mobilisations publiques par départements et villes ici https://17juin.noblogs.org/appels-dactions-publiques-locales-pour-le-17-juin/ et sur le facebook https://www.facebook.com/Agir17juin-101907081540247/

Nous désirons que le 17 juin soit, après le confinement, la première étape d’un nouveau cycle d’action en vue de faire chuter drastiquement la nocivité globale des activités du capitolacène sur le vivant ! Il est maintenant avéré qu’aucune crise, aussi grave soit-elle, ne fera dévier ce gouvernement et les lobbys agro-industriels, aéronautiques, chimiques ou nucléaires qui guident ses politiques du nihilisme absolu de leur obsession économique. A nous d’agir et d’y mettre fin !

La dynamique du 17 juin se veut absolument complémentaire de ce qui se passera le 16 juin sur le front de la solidarité avec les soignant.e.s ainsi que des manifestations en cours contre les violences policières et le racisme systémique. Il n’y aura pas de désintoxication du monde possible sans justice sociale ! Nos combats doivent se poursuivre sur ces différents fronts.

POUR SUIVRE LES DIFFÉRENTES ACTIONS EN COURS LORS DE LA JOURNÉE DU 17 JUIN : suivez les hashtags #Agir17Juin #StopReintox #mondedapres sur twitter, 17juin.noblogs.org ou le fb https://www.facebook.com/Agir17juin-101907081540247/

En résumé - les actions locales annoncées publiquement !

https://17juin.noblogs.org/appels-dactions-publiques-locales-pour-le-17-juin/

// Alpes-de-Haute-Provence – Forcalquier

Ecoute collective, action et parcours de santé

18h - Rassemblement Place du Bourguet

// Aude - Port la nouvelle

Non à l’extension du port de Port-la-nouvelle et au terminal pétrolier

A partir de 14h, rendez-vous sur la plage nord, dite de la Vieille Nouvelle

https://www.facebook.com/groups/2474344829256301/?__tn__=H-R

// Côte d’Or – Dijon

Dijon n’est pas un terrain de jeu pour promoteurs immobiliers, c’est à ses habitant.e.s de la construire ! Rdv outils de jardin en main !

10h - Sombernon (départ à vélo)

12h - Fleurey sur Ouche : Pique Nique

15h - Parking de la plage du Lac kir (départ à vélo)

15h30 - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE (départ à pied)

https://www.facebook.com/events/309076256756027/

// Dordogne - Beynac/Fayrac

Marche pour stopper le projet d’autoroute de Beynac

// Doubs - Besançon

Ça va envoyer du lourd !

Action d’occupation dès 9h !

S’inscrire : https://framaforms.org/on-vous-voit-venir-1591529217

// Drôme - Valence

Vélorution

Débat « mouvant » sur l’aménagement de l’espace urbain local

18h Départ Fontaine de Pôle Bus

// Drôme - Valence

Action collective

Parc des Trinitaires à partir de 15h

// Drôme - Die

Contre l’artificialisation de terres agricoles

Rassemblement engagé, musical et costumé 17h route de Ponet

// Finistère - Brest, Carhaix

Clean Walk 10h Place de la liberté

Pique-nique zéro déchets square Wilson 12h30

https://www.facebook.com/yfcbrest/

https://www.facebook.com/Youth-For-Climate-Carhaix-Karaez-1…

// Gironde - Bordeaux

Action surprise sur inscription

https://framaforms.org/action-17-juin-contre-la-reintoxication-du-monde-formulaire-complet-1591272989 2

// Haute-Alpes - Gap

"Ras le rallye" !

Rassemblement 11 heures devant le bâtiment de l’ADDET 05 et devant la permanence du député Joël Giraud à l’Argentière-la-Bessée.

// Haute-Loire - Pertuis

Non au projet de déviation de la RN88

16h Rassemblement

// Hérault – Saint-Clément de Rivière

Contre les appétits financiers de la société décathlon, porteuse du projet oxylane, destructeur de la biodiversité et des terres nourricières (24 ha)

Grand pique-nique champêtre 12h-14h30

https://www.facebook.com/events/280917523054463/

// Ile de France – Val D’oise - Paris

Contre l’urbanisation du Triangle de Gonesse/ le T4 (aéroport de Roissy) / la gare en plein champs (Triangle de Gonesse, ligne 17 Nord) AGISSONS !

Action surprise sur inscription : https://framaforms.org/17-juin-appel-a-agir-contre-les-reintoxications-du-monde-1590843817

// Indre-et-Loire - Tours

Basta aux centrales nucléaires !

A partir de 18h sur les bords de Loire Guinguette Pont Wilson.

// Indre-et-Loire - Tours

Action "Droit dans le mur"

https://twitter.com/xr_tours/status/1271748859883110400

https://www.facebook.com/events/1569641223227976/

// Isère - Grenoble

Vélorution

17h, à Caserne de Bonne, départ de la vélorution

19h, à Neyrpic, arrivée de la vélorution, apéro festif.

https://www.facebook.com/events/321951972134975

// Isère - Roussillon

Promenade et pique-nique

10 heures jardin de la Paix

// Landes - Mimizan

Discussion sur le projet de la "ZAC du Parc d’Hiver"

16h aire de pique-nique du pont des Trounques

// Loire-Atlantique – entre Nantes et Saint Nazaire

Halte à YARA et aux engrais de synthèse !

14h Rassemblement devant l’usine d’engrais chimiques Yara à Montoir de Bretagne

Implantons la résistance contre la destruction du site naturel du Carnet pour un nouveau projet industriel !

17h - Convergence et grand pique-nique sur le site du Carnet

https://www.facebook.com/zadnddlinfo/photos/a.117071543232743/143187573954473/

https://stopcarnet.fr/

// Loire-Atlantique - Bouguenais

Quand les avions ne volent plus ! Voyage indigène de détourisme !

à retrouver tout au long de la journée et spécialement à 17h

sur la radio Contre Temps

https://info.pingbase.net/event/radio-contre-temps/

// Morbihan – Plaudren

Rassemblement contre le projet des 178 800 poulets

18h RDV devant la mairie de Plaudren, près de Vannes

// Morbihan – Vraie croix

18h Action contre un projet de 2x2 voies et l’artificialisation de 15 ha de terres agricoles

// Nord - Lille

Contre la bétonisation de la friche St Sauveur

18h30 Rencontre/visite/apéro

https://www.facebook.com/events/282392966465693/

// Nord – Saint Georges sur l’Aa

Marche contre l’implantation de l’usine à frites Clarebout sur le Dunkerquois !

18h Parking salle des fêtes

// Puy-de-Dôme - Clermont-Ferrand

Pas de retour à l’anormal

Rdv de 16h à 20h place de jaude pour des déambulations à pied ou en vélo ainsi que pour des discussions.

// Puy-de-Dôme - Ambert

Rdv derrière la gare d’Ambert à 12h et 18h

// Seine-Maritime - Rouen

Contre la destruction de la forêt du Madrillet !

à l’entrée de la forêt du Madrillet (rue de la mare sansoure)

12h : Pique-nique collectif, information et balades naturalistes

14h marche pour contester les travaux en cours

// Seine Saint Denis - Montreuil

Contre le projet immobilier de Bouygues sur les murs à pèches

16h : actions artistiques, 18h : prises de paroles, 19h : banquet militant

https://www.facebook.com/events/282688932921985/

// Vaucluse - Avignon

Regroupement des luttes locales

17h devant l’aéroport d’Avignon