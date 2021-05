Le 30 mai contre le chômage, pour le logement !

Suite à la mobilisation européenne du 27 mars, nous manifesterons le 30 mai pour le logement accessible pour toutes et tous. Avec l’accès à l’alimentation, c’est en effet l’un des premiers facteurs de précarité. Avec cette nouvelle crise économique (sauf pour les riches) qui se transforme en crise sociale massive : des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses se retrouvent ou vont se retrouver au chômage cette année quand dans le même temps le gouverne-ment impose sa réforme de l’assurance chômage. Ce qui signifie une forte baisse de revenus et promettre la rue à beaucoup d’entre eux et elles ! Quel sens du timing et de la provocation !

Le report de la trêve hivernale n’a évidemment rien changé, c’était juste reculer pour mieux verser dans la misère plus grande encore : il n’y a aucune solution derrière l’expulsion, juste la rue. Le logement ce n’est pas un luxe c’est un droit essentiel ! Tandis que plus de 3 millions de logements sont vides en France, le gouvernement a le devoir d’aider fortement les centaines de milliers de personnes sans logis, migrantes, chômeurs-euses dans la misère et dans la rue. De réquisitionner les logements vides, les réhabiliter et les rénover thermiquement. C’est ainsi créer de l’emploi et combattre la précarité énergétique….

Contre la précarité et la misère, augmentons fortement les salaires et les minimas sociaux, augmentons les aides au logement, étendons le RSA au 18-25 ans (et un RSA qui soit individuel et fortement revalorisé qui ne soit pas en dessous du seuil de pauvreté) avant la mise en place d’un vrai salaire étudiant, encadrons fortement les loyers, abrogeons la réforme de l’assurance chômage avec 100 % des chômeurs indemnisés au minimum du SMIC, abrogeons le décret contrôle des chômeurs….

Les solutions existent vraiment et tant que le gouvernement ne les mettra pas en place, l’union syndicale Solidaires manifestera comme ce 30 mai, partout en France.

Qui plus est en cette date anniversaire de la Commune, il est plus que temps 150 ans après de mettre en place une démocratie réellement sociale et égalitaire. Ca commence par un logement pour toutes et tous, un toit c’est la loi, à bas les loyers chers….

Le combat toujours, la pauvreté jamais !