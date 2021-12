Le CHU de Clermont-Ferrand en grève le 8 décembre

Après que les personnels du Social et médico-social en grève et en manifestation le 7 décembre, les syndicats Sud santé, CGT et FO du Centre hospitalier universitaire (CHU) appelle à un rassemblement le 8 décembre 2021 à 14H00, devant l’administration générale, Place Henry Dunant à Clermont-Ferrand.

Les revendications portent sur 3 points essentiels

Arrêt de la fermeture de services et de lits

L’amélioration des conditions de travail

Le recrutement de personnel

Alors que les fêtes approchent à grand pas, le mécontentement ne faiblit dans de nombreux secteurs d’activité. L’hôpital touché de plein fouet par la crise sanitaire n’a tenu que grâce à la conscience professionnelle des soignants, mais à quel prix ?

Alors que de nombreux soignants démissionnent pour préserver leur santé, il est urgent que le ministre de la Santé donne des garanties pour répondre aux revendications exprimées majoritairement sur le terrain, à Clermont-Ferrand, et partout ailleurs sur le territoire national.

Pour Solidaires Allier il y a le feu au lac. C’est pourquoi la participation massive des usagers sera un élément déterminant pour contraindre le gouvernement à réagir au plus vite.

Le Tract intersyndical du CHU en direction du personnel

Tract Sud Cgt FO CHU Clermont-Ferrand 8 décembre Personnel

Le Tract intersyndical du CHU en direction des usagers

Tract Sud Cgt FO CHU Clermont-Ferrand 8 décembre Usagers

Pour soutenir le personnel de l’hôpital, toutes et tous au rassemblement le mercredi 8 décembre 2021 à 14H00, Place Henry Dunant