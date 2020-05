La petite histoire ..

Le jeu de (notre) société est une idée originale du studio Boniato[1] inspirée de la pétition "Plus jamais ça"[2], lancée par 16 organisations associatives, syndicales et environnementales.

Dans un court clip animé, 2 équipes s’affrontent. La première représente le "statu quo", la continuité d’un monde inégalitaire régi par la seule loi du marché. La seconde représente la "solidarité" qui défend les services publics, la relocalisation écologique de l’économie et une fiscalité plus juste.

Autour d’un plateau de jeu illustrant un planisphère, l’équipe solidarité, dont les membres représentent la société civile dans sa diversité, va changer les règles du jeu pour transformer le monde dans une perspective solidaire et écologique.

Ce travail créatif, innovant et original a pour objectif de faire résonner plus fort la nécessité de transformer en profondeur nos politiques publiques pour un après écologique, social, féministe et démocratique.

Notre vie n’est pas leur jeu !

Pour construire ensemble un autre avenir, rejoignez-nous et signez la pétition.

[1] https://fr.boniato.studio/

[2] https://solidaires.org/Petition-PlusJamaisCa-signons-PourLeJourDapres

Le jeu de (notre) société - Plus jamais ça