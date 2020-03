Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 69 de mars 2020 de la commission de l’Union syndicale Solidaires à destination de l’ensemble des militantes et militants impliqués dans la santé au travail. Ce numéro était presque finalisé au moment où le confinement général a été mis en place. Nous l’avions mis de côté le temps de préparer et de mettre à disposition de nouveaux outils et de participer à la mise en place du numéro vert d’appui syndical . Il nous a semblé cependant important de le finaliser, de l’actualiser et de le publier tant la situation liée au Covid-19 et le sort qui est fait aux travailleuses et aux travailleurs, celles et ceux qui permettant au monde continuer aujourd’hui à "tourner", est au cœur des activités de la commission conditions de travail.

SOMMAIRE

3 ACTUALITÉS

Quand la réforme des retraites interroge les conditions de travail

4 JURISPRUDENCES

–En cas de dénonciation de faits de harcèlement, l’employeur est tenu de faire une enquête

Le harcèlement moral est caractérisé par un ensemble d’agissements

–Expertise pour risque grave s’appuyant sur des courriels

–La maladie professionnelle peut résulter d’un environnement bruyant

–Absence de document unique ou de visite médicale : pas de préjudice systématique

5 VU DU TERRAIN

– Droit de retrait collectif au Louvre

– La réforme nuit gravement...

–Un refus de se rendre à l’entretien d’évaluation

–Interview de salarié·es, confiné·es ou non # 1

8 ICI ET AILLEURS

Risques au travail : les résultats de l’enquête Sumer

9 L’INVITÉ

Renaud Bécot« Lubrizol : la catastrophe n’a pas (encore) eu lieu »



12 PARUTIONS

–Libre d’obéir — le management, du nazisme à aujourd’hui par Johann Chapoutot

–Moi, Silvio de Clabecq, militant ouvrier par Silvio Marra et Françoise Thirionet

–Les enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine par Éric Geerkens, Nicolas Hatzfeld, Isabelle Lespinet-Moret, Xavier Vigna

Comme toujours, vous pouvez toujours adresser toutes propositions d’articles, informations sur les luttes en cours, annonces de colloques et de parutions, idées et critiques à : etvoilaletravail@solidaires.org

Pour s’abonner il suffit de s’inscrire ici, pour consulter les anciens numéros c’est là et effectuer des recherches c’est ici.

Nous continuons à préparer des outils pour mener les luttes indispensables dans cette période, vous avez la mises à jour des fiches droits d’alertes et droit de retrait dans le privé et dans la fonction publique, nous publierons rapidement un nouvel outil pour travailler à la reconnaissance d’une infection au covid-19 comme un accident du travail ou de service.

Prenez garde à vous.

Et voilà !