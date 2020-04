Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 70 d’avril 2020 de la commission de l’Union syndicale Solidaires à destination de l’ensemble des militantes et militants impliqués dans la santé au travail.

Un peu plus d’un mois après le début de la crise sanitaire liée au Covid 19 ce numéro est un bulletin spécial qui se veut un reflet non exhaustif de l’activité syndicale qui s’est déployée les dernières semaines et qui montre, s’il en était encore besoin, que personne ne veut perdre sa vie à la gagner.

Le bulletin complet est donc en ligne ici.

Le sommaire complet

3 Un mois après

4 AMAZON : première victoire syndicale - Protection des postier·es face à la pandémie La Poste condamnée

5 COVID-19 : l’État assassine !

6 Masques périmés : après l’austérité, quelle protection ? - La lettre d’un salarié en réponse à son patron

7 Masque ou pas masque !? La direction change (un peu) de politique !Pour SUD-Rail c’est obligatoire et urgent !

8 Enquête en Isère, collecte de témoignages - Salarié·es du nettoyage

9 Covid-19 Appel SUD Énergie

10 Mort d’un travailleur intérimaire d’Adecco à Roissy - Danger grave et imminent à France 3 Midi-Pyrénées

11 Des outils pour agir contre le Covid-19

12 Parutions

– Savoir et prévoir — Première chronologie de l’émergence du Covid-19 par Pascal Marichalar

–Avec sa gestion de court terme, « le gouvernement affaiblit notre capacité collective à lutter contre le virus » par Nolwenn Weiler

–Coronavirus COVID 19 : où est le danger mortel ? Chronique d’une catastrophe annoncée par Annie Thébaud-Mony

–Il y a urgence : le dépistage du Coronavirus COVID 19 doit être généralisé par Annie Thébaud-Mony

– Heurs et malheurs de la généralisation du télétravail par Lorène Lavoc

Nous continuons à préparer des outils pour mener les luttes indispensables dans cette période, vous avez la mises à jour des fiches droits d’alertes et droit de retrait dans le privé et dans la fonction publique, vous avez aussi un nouvel outil pour travailler à la reconnaissance d’une infection au covid-19 comme un accident du travail ou de service.

