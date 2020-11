SOMMAIRE

3 ACTUALITÉS

La liquidation continue pendant le confinement

4 JURISPRUDENCES

Trois décisions de justice importantes pour développer dans les CSE/CHSCT des initiatives et des actions communes, quel que soit le statut des salarié·es

6 VU DU TERRAIN

– L’agent contractuel de l’État et la reconnaissance de l’accident du travail

– Conditions de travail à Orange, le climat devient de plus en plus anxiogène

– Préjudice d’Anxiété pour les agents Tripode une avancée importante !

– L’une des nôtres a mis fin à ses jours

8 ICI ET AILLEURS

– Pesticides, Triskalia, la lutte continue

– La Cour de cassation confirme la condamnation de Monsanto

– Le présentéisme au travail en cas de maladie

– Quasi stabilité des accidents du travail mais hausse continue des maladies professionnelles

– Des experts habilités et non plus agréés

10 ACTION SYNDICALE

– Personnalité morale reconnue pour un CHSCT de la Fonction publique de l’État

– Nouveau cahier de formation syndicale no 14 : « Agir syndicalement sur les conditions de travail »



12 PARUTIONS

– Personne ne sort les fusils par Sandra Lucbert

– La Scierie - récit anonyme préface de Pierre Gripari

– Les métamorphoses de l’emprise dans les organisations sous la direction de Vincent De Gaulejac et Jean Vandewattyne

