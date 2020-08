Le tour de France va être le théâtre d’une vaste opération de propagande pour faire oublier les crimes de l’état d’Israël contre le peuple Palestinien

Plusieurs actions sont programmées

Pour être audibles et visibles nous devons être nombreuses et nombreux

Mercredi 9 sept à 18h, place de Jaude à Clermont, déambulation à pied et en vélo, en hommage au cycliste de Gaza, amputé d’une jambe suite aux tirs de snipers israéliens

voir le tract en PJ et ci-dessous)

Mercredi 2 sept à 12h, devant FR3 Auvergne à Chamalières

et éventuellement sur le passage du Tour les 11 et 12 septembre

Dans l’édition 2020 du Tour de France apparaît une équipe baptisée Israël Start-Up Nation, qui a pour objet de véhiculer une image ’reluisante’ d’Israël. Elle a été créée par un milliardaire israélo-canadien, qui souhaite ’Présenter l’État hébreu comme une démocratie vibrante et robuste, un pays normal, sûr, ouvert et tolérant’.

Le Tour de France 2020 va donc être le théâtre d’une vaste opération de propagande pour faire oublier les crimes de l’Etat d’Israël contre le peuple palestinien.

Pouvons-nous passer sous silence le sort que subit le peuple palestinien, depuis plus de 70 ans. Tant que ses droits seront bafoués, tant que continuera le processus de colonisation et de conquête de territoires par la force, tant que le droit international et les droits humains ne seront pas respectés, Israël ne sera pas un État comme les autres, ni ’un pays normal, sûr, ouvert et tolérant’.

Aux violences et spoliations en Cisjordanie s’ajoutent le blocus de Gaza qui enferme et meurtrit une population de 2 millions d’habitants, ainsi que le non-respect du droit au retour de millions de réfugiés palestiniens.

Pour ses divers crimes, l’Etat d’Israël a été condamné à de nombreuses reprises par des résolutions de l’ONU, mais il n’en a jamais tenu aucun compte. Cet État s’est aussi doté en 2018 d’une loi dite loi de l’État Nation du peuple juif qui instaure, officiellement, l’existence de deux catégories de citoyens, les Juifs et les non Juifs, les premiers ayant tous les droits, les autres étant privés de nombreux droits. Cela s’appelle une situation d’apartheid.

Vingt-six organisations du Collectif Palestine 63 (*) ont signé un tract, et des militant-e-s porteront des banderoles pendant le Tour de France, lors de plusieurs actions pour dénoncer cette entreprise de blanchiment des crimes israéliens, et la complicité du Tour de France.

(*) AFPS-BDSF 63, ADECR 63, Amis Diplo 63, Amis Huma 63, Amis Tps Cerises, ATTAC 63, AAFrTunAuv, Ass Educ Intercultur, Ass Soc-Cultur Emigrés, CGT-UD63, CIMADE 63, Dar Salem, EELV 63, FSU 63, France Insoumise 63, JC 63, Libre Pensée 63, LDH Clermont-Riom, MRAP 63, PCF 63, PG 63, RESF 63, Solidaires Auvergne, Survie 63, UNEF Auvergne, Urgence Gaza