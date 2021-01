Le virus des inégalités

Le rapport : https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/

Le communiqué : https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/forum-davos-nouveau-rapport-doxfam-sur-les-inegalites/

La partie dédiée à la France : https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport_Oxfam_Davos_Zoom_France_2021.pdf

Oxfam révèle comment, malgré la crise, les milliardaires les plus fortunés ont retrouvé leur niveau richesse d’avant la pandémie en seulement 9 mois alors qu’il pourrait falloir plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques de la pandémie.

La tendance est la même en France : les milliardaires française ont non seulement retrouvé leur fortune d’avant la crise mais ils se sont même enrichis : ils ont gagné 175 milliards d’€ entre mars et décembre 2020. C’est l’équivalent de deux fois le budget de l’hôpital public français. C’est aussi la 3ème plus forte progression de richesse après les Etats-Unis et la Chine !

Sur l’ensemble de l’année 2020, malgré la crise, la fortune de Bernard Arnault a augmenté de 44 milliards d’euros soit un bond de 41 %. Pendant ce temps, un million de personnes seraient tombées dans la pauvreté en France en 2020, selon les associations caritatives, et on compterait 8 millions bénéficiaires de l’aide alimentaire (+2,5 millions qu’avant la crise).

Oxfam appelle à des mesures pour protéger les plus pauvres et pour s’attaquer aux inégalités à la racine : investir massivement dans les services publics (éducation, santé, protection sociale) ; revaloriser les minimas sociaux et les bas salaires, notamment dans le secteur du soin (santé et social) et exiger des grandes fortunes et des grandes entreprises qu’elles payent leur juste part d’impôts.