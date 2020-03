Les droits des chômeurs et chômeuses en état d’urgence sanitaire

Comment cela se passe pour celles et ceux qui sont déjà inscrit.es au chômage ?

Fin de droits (ARE et ASS) arrivant à terme à partir du 1er mars > il y a prolongation automatique pendant la période de confinement.

https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html

A noter que le confinement ne "gèle" pas la période de 182 jours en cas de dégressivité des droits.

Et pour celles et ceux qui bénéficient de l’Allocation de sécurisation professionnelle ?

Pas de prolongation des droits Allocation de sécurisation professionnelle pour celles et ceux qui sont en Contrat de sécurisation professionnelle mais basculement dans le régime général après réinscription (comme d’habitude).

Pour celleux qui sont entré.es en formation avant le 16 mars ?

Des mesures ont été prises en terme de rémunération selon les situations.

http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2020-26-du-19-mars-2020-bope-n2020-25.html?type=dossiers/2020/bope-n2020-025-du-24-mars-2020

Pour celleux qui voient leur contrat rompu ?

Les conditions d’ouverture de droits restent les mêmes (application du 2e volet du décret du 26 juillet 2019 au 1er septembre 2020 et non au 1er avril) : 6 mois d’affiliation au cours des 24 (ou 36) derniers mois et le chômage doit être involontaire.

Comment accomplir ses démarches sans se déplacer ?

Les conseillers sont disponibles par téléphone au 3949 pour les salarié-es et demandeurs d’emploi.

L’ensemble des démarches nécessaires auprès de Pôle emploi est possible sans avoir à se déplacer. Que ce soit pour déclarer l’indemnité d’activité partielle (en même temps que votre salaire) dans le cadre de votre actualisation mensuelle ou vous inscrire comme demandeur d’emploi.

Depuis votre espace personnel sur polemploi.fr vous pouvez :

Vous inscrire ou vous réinscrire

Vous actualiser

Envoyer vos bulletins de salaire, vos justificatifs et l’ensemble de votre document par voie dématérialisée (si vous n’avez pas de scanner, la photographie du document suffit)

Vous pouvez estimer le montant de votre allocation en fonction de l’activité reprise/ conservée en utilisant le simulateur de Pôle emploi.

sur le site de Pôle emploi.

Questions diverses :

Quelle articulation entre assurance chômage et activité partielle est possible ?

voir sur le site de pôle emploi.

Comment fournir des informations dématérialisées ?

Des dérogations dans le cadre du traitement de certains documents qui normalement doivent être "papier". Des formulaires "inscriptibles" ont été créés (demande ou renouvellement ASS) afin de permettre leur traitement de façon dématérialisée. Les justificatifs dématérialisés (comme par exemple l’avis d’imposition) sont aussi acceptés.

Et les titres de séjour ?

Prolongation automatique de tous les titres de séjour de 3 mois pour éviter une cessation d’inscription et une rupture des droits.



Est ce que ma recherche d’emploi peut être contrôlée ?

Il y a arrêt des contrôles de la recherche d’emploi depuis le 16 mars, même chose pour les courriers d’avertissement avant sanction.

Est ce qu’on peut me demander des remboursements ?

Les indus ne sont pas déclenchés durant le confinement.