Les personnel de la santé et du médico-social à nouveau en grève le 7 décembre

Les personnel de la santé et du médico-social ne décolèrent pas face à l’inaction du gouvernement. Malgré la situation critique dans les centres hospitaliers publics et dans les établissements du médico-social, aucune annonce sérieuse n’a été faite, et les conditions de travail continuent de se détériorer, d’autant qu’il faut faire face maintenant à des départs massifs un peu partout sur le territoire.

D’ors et déjà les syndicats SUD Santé Sociaux et CGT Santé semblent convaincus que la seule journée du 4 décembre ne suffira pas pour se faire entendre, d’autant que la grande presse aux mains de quelques milliardaires ne relaie que très peu le malaise qui règne dans de nombreux établissements. De son côté, le gouvernement joue la carte du pourrissement, espérant probablement que le mouvement de colère finira pas s’éteindre de lui-même.

Mais SUD Santé sociaux continue à mobiliser les personnels et a déposé un préavis de grève national qui court du 4 au 10 décembre, avec 2 temps forts. Les 4 et 7 décembre.

Le préavis de SUD Santé sociaux

Préavis de grève SUD Santé Sociaux du 4 au 10 décembre 2021

Les revendication de SUD Santé Sociaux porte sur les points suivants

• Un salaire net minimum à 1700€.

• Pour une augmentation conséquente des rémunérations de 400 € net/mois pour toutes et tous dans le privé comme dans le public.

• Contre l’individualisation de nos carrières, la course à la rentabilité.

• Pour la rémunération de tous les étudiant-es et travailleurs-eu-ses en formation et l’augmentation des capacités de formations dans les secteurs du sanitaire, social, médico-social et de l’animation.

• Une augmentation immédiate des salaires pour l’ensemble des personnels soignants, techniques, administratifs, de la santé, du social et médico-social de 400€ nets mensuels, soit l’équivalent de 80 points d’indice supplémentaires dans la FPH.

• Une carrière avec évolution linéaire et sans barrage pour tous-tes les agent·es et salarié·es de la santé, du social et du médico-social dans le public comme dans le privé.

Solidaires Allier appuie sans réserve les revendications portées par SUD Santé Sociaux et apporte son soutien fraternel aux grévistes, ainsi qu’à celles et ceux qui manifesteront les 4 et du 7 décembre.

Le tract SUD Santé Sociaux

Tract SUD Santé Sociaux 7 décembre 2021

