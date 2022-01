Les syndicats de l’éducation nationale de l’Allier appellent à la grève le 13 janvier

Protocole COVID inapplicable, Sous-effectifs chroniques, conditions de travail dégradées, la coupe est pleine pour les enseignants, d’autant que le ministre de l’éducation nationale reste sourd à toutes les revendications et continue à mettre en œuvre des mesures décriées et majoritairement rejetées, par les enseignants et plus généralement par les professionnels de l’éducation.

Sur l’Allier, les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, FO, SNALC, SUD et UNSA de l’Allier appellent à la grève sanitaire et à un rassemblement devant l’Inspection d’Académie, jeudi 13 janvier à 14h30.

Les fédérations ont déposé des préavis de grève couvrant tout le mois de janvier.

Pour en savoir plus voir le site de SUD éducation Allier :

https://www.sudeducation03.org/

L’appel de tous les syndicats de l’éducation nationale de l’Allier, c’est ICI