Lettre à nos compañeras zapatistes

Texte commun signé par l’Union syndicale Solidaires.

Aux femmes zapatistes

Aux femmes qui vivent dans les différents coins du monde

Ceux qui pensent avoir le cœur d’une femme

Celles d’entre nous qui adhèrent à cette Lettre sont des femmes du Chiapas, du Mexique et du monde entier, réunies par la force de la petite lumière qui nous a été donnée par les femmes zapatistes lors de la Première Rencontre Internationale, Politique, Artistique, Sportive et Culturelle des Femmes qui Luttent en 2018, et aussi par le message d’espoir et d’engagement pour la défense de la vie qui nous a été donné lors de la Deuxième Rencontre Internationale "Traces du cheminement de la Commandante Ramona" en 2019.

Dans ces moments de guerre contre nous et contre la Terre Mère, ces petites lumières se sont multipliées avec d’autres femmes, et nous nous sommes rencontrées en chemin et maintenant nous faisons partie d’un cœur collectif. Depuis ici, nous essayons de donner de la lumière pour ne pas nous sentir seules, pour ne pas avoir peur. Et bien que cette lutte pour la vie puisse paraître très dure dans cette décomposition que génère ce système criminel, nous avons décidé d’éclairer nos luttes pour la vie, la vérité et la justice que mérite la douleur de chaque femme dans chaque monde.

Compañeras, maintenant, dans ce contexte de pandémie, nous avons reçu des informations sur la réactivation de la guerre contre vos corps, familles, communautés et villages zapatistes dans différentes zones de la Selva et des Altos des montagnes du Chiapas, au Mexique. Nous savons que vous êtes attaquées par des personnes et des groupes qui alimentent le système patriarcal pour continuer à nous violenter par le feu et en nous dépossédant de nos terres. Cela nous fait mal de voir comment ils ont mis le feu au Comedor "Compañera Lucha" situé dans le Centre Commercial Nuevo Amanecer del Arco Iris. Pour ce que cela représente comme mémoire vivante dans nos cœurs de femmes.

Sœurs du monde, jusqu’à présent en l’an 2020, nous voyons avec rage et douleur comment nos sœurs zapatistes continuent d’être violentées et attaquées par des dirigeants armés qui agissent avec des formes et des manières apprises des paramilitaires, un grain pourri incrusté depuis des années dans cette Guerre Intégrale de Destruction au Chiapas, pour éduquer et contaminer des gens qui maltraitent la population et empoisonnent la terre, les montagnes, les forêts et les champs de maïs et ainsi accéder au pouvoir et à l’argent. Et nous ressentons la douleur de notre Terre Mère qui continue cruellement à être exploitée et empoisonnée par tout ce cadre capitaliste-patriarcal.

Nous sommes avec vous pour prendre soin et marcher dans l’espoir et la liberté que nous méritons en tant que femmes et dont nous avons besoin pour protéger et défendre la Vie. Nous continuons, comme nous le pouvons, à animer notre petite lumière et, depuis nos cœurs et nos lieux géographiques, nous les projetons jusqu’à vous pour vous rappeler que vous n’êtes pas seules. Nous sommes convaincues de "Lutter pour que plus jamais une femme dans le monde, quelle que soit sa couleur, sa taille ou son origine, ne se sente seule ou n’ait peur". Nous assumons donc la responsabilité de continuer ; de dénoncer, de diffuser, de défendre et reproduire la vie afin que les filles et les garçons qui viendront puissent vivre dans la paix, la liberté et la justice.

Chères sœurs du monde et compañeras zapatistes, avec un amour solidaire et engagé, nous vous disons maintenant : "que vous n’êtes pas seules, que nous avons besoin de vous, que vous nous manquez, que nous ne vous oublions pas, que nous vous réclamons".

Signatures

Adhésions de collectifs, organisations et réseaux

Femmes organisées qui adhèrent à titre individuel

