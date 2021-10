Lettre ouverte contre la loi « Drone 2 »

Le gouvernement est de retour pour autoriser les systèmes de surveillance qui, d’abord prévus dans la loi Sécurité globale, avaient été censurés par le Conseil constitutionnel en mai 2021. Cette nouvelle loi « relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure », a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale le 23 septembre dernier. Le Sénat l’examinera le 18 octobre. Il doit la rejeter : contrairement à ce que prétend le gouvernement, ces systèmes de surveillance nuiront tant à notre liberté qu’à notre sécurité, dès lors qu’ils organisent l’escalade technologique des violences policières.

Les articles 8 et 9 autoriseront la surveillance par drone, hélicoptère et voiture. Depuis plus d’un an, la police déploie illégalement des drones pour nous surveiller, malgré deux interdictions du Conseil d’État, une sanction de la CNIL et une censure du Conseil constitutionnel. Les drones sont inutiles aux actions de médiation, d’apaisement et de dialogue avec la population. Ce sont des outils démultipliant les capacités de surveillance et de contrôle, qui facilitent avant tout les interventions violentes de la police, notamment en manifestation afin de dissuader les militant·es d’exercer leurs libertés de réunion et d’expression politique.

L’article 7 autorisera la vidéosurveillance des cellules de garde-à-vue. Le gouvernement prétend agir pour « diminuer les risques de suicide, d’automutilation, d’agression », comme s’il se souciait soudainement du bien-être des personnes qu’il réprime. Plutôt que de protéger les personnes arrêtées, il s’agira de renforcer les pressions et violences psychologiques causées contre elles par l’enfermement et une surveillance de chaque instant sans aucune garantie ni limitation sérieuse.

L’article 16 autorisera la police à recourir à la violence physique pour obtenir les empreintes digitales et la photographie des personnes suspectées d’avoir commis une infraction punissable d’au moins trois ans de prison. Cette violence pourra s’exercer contre des enfants de 13 ans, pour peu que la police les suspecte d’avoir commis une infraction punissable de cinq ans de prison. Les empreintes et photos ainsi obtenues pourront être recoupées avec les fichiers de police existants, notamment par reconnaissance faciale.

Cette loi organise un monde où les développements technologiques renforcent et justifient les violences que la police peut exercer contre la population. Cette escalade de la violence ne repose sur aucun besoin objectif qui serait soutenu par des études ou des chiffres concrets. Elle ne semble viser qu’au développement d’un État policier qui, une fois en place, ne s’encombrera pas des limites que le droit aurait tenté de lui poser (les quatre interdictions rendue l’an dernier n’ont pas empêché la police de déployer des drones, encore aujourd’hui 1).



Pour ces raisons, l’ensemble de ces mesures doivent être rejetées.

Ces dispositifs de surveillance ne sont pas les seuls dans cette loi susceptible de poser bien d’autres problèmes, pour aller plus loin :

Liste des signataires

ACCAD

L’ACCU 71

Action Citoyenne Environnemental (ACE Hendaye)

Altairis

Les Amis de la Terre France

Antanak

Anv-Cop 21 Montpellier

Aquilanet

Association Résistance 5G Nantes

Assodev-Marsnet

ATTAC

Cercle nantais pour une social-écologie critique

Cliss XXI — Citoyenne et Libre Informatique Sociale et Solidaire

CNPSE

CNT 09

COAGUL

Collectif 44 Nantes contre Linky

Collectif anti-caméra de Foix

Collectif Attention

Collectif de réflexion citoyenne sur les caméras de Marcillac.

Collectif Nous Personne

Collectif Nantes1 anti-Linky5G

Collectif Saône-Beaujolais Stop Linky-5G

Collectif Stoplinky des Olonnes

Collectif stop linky datagaz et 5 G de Bordeaux métropole.

Collectif Vallon d’information sur les objets connectés

Faucheurs volontaires d’OGM, Bretagne

Les Faucheurs Volontaires d’OGM

FDN

Fédération nationale de la Libre Pensée

Hadoly

Halte au contrôle numérique

Illyse

IndieHosters

La Quadrature du Net

Optogram, d’Alsace Réseau Neutre

Peps pour une écologie populaire et sociale

PRIMCODE – Sarl Marseille

Radio Cause Commune (Paris 93.1 FM)

RevLibre

Solidaires Informatique

Stop Linky 5G Loire

STOP LINKY COMTAT VENTOUX

StopLinky66

Technopolice

Union syndicale Solidaires

References ↑1 Le Canard Enchaîné, 11 août 2021, Le préfet de police viole l’espace aérien, Didier Hassoux. : Capture