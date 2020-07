Alors que le premier ministre israélien s’apprête à faire voter par la Knesset la loi d’annexion d’une partie de la Cisjordanie, Salah Hamouri vient d’être, une nouvelle fois, arrêté dans un véritable guet-apens, au moment où il se rendait à Jérusalem pour effectuer un test de coronavirus avant de rejoindre la France.

Avocat franco-palestinien, militant pour les droits humains, Salah a déjà fait l’objet de plusieurs arrestations dont la dernière en août 2017 a été suivie de 13 mois de détention administrative sans que la moindre accusation soit prouvée et que le moindre jugement ne soit rendu.

Le tribunal a décidé le 1er juillet, la prolongation de sa détention jusqu’au 7 juillet. Pour l’instant aucun motif ne lui a été communiqué sur les raisons de son arrestation.

L’Union syndicale Solidaires condamne les arrestations arbitraires des Palestiniens et des Palestiniennes. Les autorités israéliennes doivent cesser d’agir en toute impunité. Nous demandons, avec le comité de soutien de Salah, au gouvernement français de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de Salah Hamouri et lui permettre de rejoindre sa famille en France. Nous dénonçons l’arbitraire colonial et la répression quotidienne d’Israël.

Liberté pour Salah Hamouri

Liberté pour la Palestine