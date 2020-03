Suite à la Conférence organisée le 7 mars à Briançon par Amnesty International et le Mouvement citoyen Tous Migrants sur le thème « La grande rencontre des Européens solidaires », notre association a présenté le livret « Au nom de la loi », réalisé à l’attention des forces de l’ordre.

Ce livret a ensuite été remis aux forces de l’ordre lors de la Grande Maraude Solidaire qui s’est déroulée à Montgenèvre dans la soirée, en présence de délégations de Amnesty International France, Amnesty International Italie, l’Anafé, Emmaüs Italie, Emmaüs France, La Cimade, Médecins du Monde, Secours Catholique Caritas France, l’Association nationale des villes accueillantes (ANVITA), les collectifs Délinquants Solidaires, Etats Généraux des Migrations, le Comité de soutien aux 3 + 4 + 2 +… de Briançon, l’Union Juive Française pour la Paix, l’Union syndicale Solidaires, et le soutien de Médecins sans Frontières et ATD-Quart Monde.

Ce livret vise à les alerter face aux pratiques illégales et dangereuses qu’ils exercent à l’encontre des personnes étrangères, notamment en les refoulant systématiquement à la frontière.

Le non respect de ces droits oblige les personnes exilées à prendre des risques inouïs pour tenter de trouver refuge en France. Depuis mars 2016, la liste des blessés graves et des morts s’allonge chaque année.

Pour éviter ces drames à notre porte, des citoyens partent en maraude, la nuit, pour porter assistance à ces exilés, parfois victimes de guet-apens et de chasse à l’homme.

Mais les maraudes sont parfois impuissantes à éviter ces drames. De plus, elles sont elles- mêmes l’objet d’une forme de criminalisation insupportable de la part du gouvernement.

Pour faire cesser ces violences institutionnelles, il importe de donner une portée politique à ces maraudes, avec des actions fortes comme cette conférence et cette Grande Maraude Solidaire..

L’objectif de ce livret s’inscrit dans ce combat politique pour rappeler clairement aux forces de l’ordre leurs propres rôles et leurs responsabilités pour que les droits et la dignité des personnes exilées soient respectés.

À l’heure où des consciences morales comme Jean Ziegler dénonce les crimes contre l’humanité commis par les pays européens dont le notre, aucun fonctionnaire de l’Etat français ne peut se retrancher derrière l’obéissance aux ordres pour se soustraire à ses responsabilités.

Il appartient à chaque personne de savoir au nom de quoi et comment elle agit. C’est vrai pour chacun-e d’entre nous, c’est vrai pour chaque membre des forces de l’ordre. C’est vrai a fortiori pour celles et ceux qui les dirigent et qui dirigent notre pays.

Vous trouverez en pièces jointes :

Le livret en version pdf

Les sources juridiques du document

La note de présentation du Livret lors de la conférence

Le texte de la présentation du Livret aux forces de l’ordre lu devant la Police aux Frontières, à Montgenèvre, lors de la Grande Maraude Solidaire.

Le flyer de la Grande Maraude Solidaire

Tous Migrants