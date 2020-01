MANIFESTATION RETRAITES AUX FLAMBEAUX SAMEDI 11 JANVIER À CLERMONT-FERRAND

Le samedi 11 JANVIER à Clermont-Fd, plus de 3000 personnes ont manifesté avec lampions et flambeaux du carrefour de l’Europe à Jaude. Un cortège de Solidaire(avec la présence de nombreux/ses militant-e-s déterminé-e-s animé par des slogans et des chants tout au long du parcours, repris par tous et toutes

EN VIDÉO

Retour sur l’ambiance de Samedi 11 janvier en soirée avec la prise de parole de Solidaires.

À voir et à écouter !

’Pour nous, nos anciens et les générations futures, nous avons le devoir de faire reculer Macron et tous les sien, par la grève. Vive la grève !’