MANTES-LA-JOLIE RETRAITE AUX FLAMBEAUX 11 MARS 2020

Mercredi 11 mars 2020 19h00 au départ de la mairie de Mantes la Jolie

• Après l’impunité offerte aux violences policières contre les gilets jaunes

• Après le passage en force d’une série de « réformes » dénoncées par les professionnels (hôpitaux, enseignement, recherche, ferroviaire, etc...)

• Après 2 mois d’une grève interprofessionnelle inédite qui a paralysé le pays et tout un tas de grèves de différents secteurs et entreprises

• Après un nombre énorme de manifestations nationales

• Après une opinion publique qui continue à se positionner très majoritairement contre une réforme injuste et dangereuse pour l’ensemble de la population

Le gouvernement met la cerise d’autoritarisme sur le gâteau de la casse sociale systématique !!!

L’usage du 49.3 montre à nouveau, s’il en était besoin, le vrai visage de ce gouvernement.

Que notre marche déterminée, joyeuse et familiale, renvoie ces Tartuffes dans les poubelles de l’histoire !!!

Contact : assemblee-lutte-mantois@riseup.net

Facebook : Assemblée de lutte du Mantois