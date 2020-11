MOBILISATION DANS L’ALLIER : Pour la défense des libertés individuelles et collectives et pour exiger ensemble, l’abandon de la loi sécurité globale

Le projet de loi « sécurité globale » constitue une nouvelle étape de la politique autoritaire du Président de la République et de son gouvernement. Depuis quelques années, c’est la 9ème loi sur la sécurité qui arrive.

Ce projet de loi suscite beaucoup d’inquiétudes parmi de nombreuses associations, syndicats, mouvements politiques divers, ainsi que parmi les journalistes et leurs syndicats très préoccupés, notamment par l’article 24. La Défenseure des Droits s’inquiète notamment des atteintes à la vie privée et à la liberté d’informer.

En effet, les citoyens en général et les journalistes en particulier se verraient, dans les faits, menacés par la Police ou la Gendarmerie de poursuites s’ils les filmaient, notamment lors de manifestations, alors que les mêmes forces de sécurité pourraient filmer soit au sol soit par des drones tous les citoyens.

Lors du vote en première lecture à l’Assemblée Nationale mardi 24 novembre, 170 député.es ont refusé de voter ce projet de loi : l’ensemble des député.es de l’opposition de gauche, mais aussi 73 député.es de la majorité ! Ce texte provoque donc bien de grandes inquiétudes qui dépassent les clivages partisans.

Dans de nombreux Pays du Monde, ce qui se passe en France est regardé avec de fortes interrogations quant à la dérive autoritaire du Pouvoir actuel car notre Pays est toujours perçu comme celui des Droits et de la Liberté.

Le texte va passer au Sénat en janvier. Tout n’est donc pas joué, et l’intervention populaire peut être déterminante. Les femmes et les hommes épris de liberté et de justice doivent intervenir et faire entendre leur voix.

Par delà les opinions politiques, les appréciations syndicales diverses, les engagements associatifs variés, les organisations signataires appellent la population à se rassembler, dans le respect des gestes barrière.

Samedi 28 novembre 2020

à :

• Moulins 11 h devant la Préfecture

• Montluçon 11h place Piquand

• Vichy 15h place de la poste

Pour défendre les valeurs essentielles qui les unissent et exiger le retrait du projet de loi « sécurité globale »

Signataires : la CGT Allier, FO Allier, FSU 03, Solidaires 03, PCF Allier, La France Insoumise 03, le POI 03, Libre Pensée 03, RESF 03