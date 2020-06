MOBILISATION DANS LA SANTÉ, LE 30 JUIN, LE MOUVEMENT CONTINUE

Depuis 4 semaines, le Ministre de la Santé, Monsieur Véran, balade les hospitaliers et les fédérations syndicales avec des déclarations en tout genre, et avec une conférence permanente : le « Ségur de la Santé ».

Dans le même temps, 100 000 hospitaliers ont manifesté le 16 juin, devant le Ministère, devant les ARS, plus de 2000 à Clermont-Ferrand 1000 devant l’ARS à 11h sur l’appel de l’intersyndicale et 1000 place de Jaude à 18h sur l’appel de solidaires, sud santé sociaux et des collectifs, pour exiger l’augmentation des salaires (300€ minimum pour tous), des effectifs et l’arrêt des suppressions de postes (14 suppressions au CHU en cardio et en endocrinologie en 1 mois !), la réouverture des lits et l’arrêt de toutes les fermetures (36 fermetures de lits en cardio et en endocrinologie), la prime de 1500 € pour tous.

Il faut maintenir la pression

Le 30 JUIN 2020

Rassemblement à 12h parvis CHU Estaing et Place Henri Dunant

Départ en manifestation (12h30 d’Estaing, 12h45 de GM)

Jonction en bas du viaduc pour rejoindre les autres agents de la santé mobilisés à 13h30 à la Préfecture

Où une délégation sera reçue par la Préfète, et l’ARS

En tenues, avec masques, banderoles et slogans !!

(Des préavis de grève sont déposés pour cette journée)

Nous appelons la population à soutenir nos revendications en manifestant avec nous.