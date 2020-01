MOBILISATION RETRAITES ALLIER:Tract sud éducation, communiqué intersyndical éducation, tract intersyndical interprofessionnel

TRACT SUD ÉDUCATION 63/03 : POUR SAUVER LES RETRAITES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN TOUTES ET TOUS EN GRÈVE JEUDI 9 JANVIER ET APRÈS

Communiqué ’éducation’ CGT, FSU, FO et SUD : Pour le droit à la retraite : retrait du projet de réforme par points. Toutes en grève et en manifestations ·tes en grève et en manifestations les 9, 10 et 11 janvier

Tract intersyndical interprofessionnel : LA RÉGRESSION SOCIALE NE SE NÉGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT ! Retraite à points : amplifier la mobilisation ! Toutes et tous en grève et en manifestation pour le retrait du projet, les 9,10 et 11 janvier 2020

