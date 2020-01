MOBILISATION RETRAITES : TRACT INTERSYNDICAL DU PUY DE DÔME : AMPLIFIER LA MOBILISATION ET LES GRÈVES POUR GAGNER LE RETRAIT DE LA RÉFORME UNIVERSELLE PAR POINTS

L’intersyndicale départementale CGT-FO-FSU-Solidaires et UNEF appelle à mettre en débat, dès mardi, dans toutes les entreprises, services et lieux d’études en organisant des assemblées générales de salarié·e·s, d’étudiant·e·s et de lycéen·ne·s, les conditions de la réussite du 9 janvier et de ses suites dès le lendemain.

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF annoncent dès maintenant que des initiatives seront organisées pour les vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020.

Une réunion des organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF aura lieu le 9 janvier à 18 heures à la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand.

Elle sera ouverte aux délégué·e·s et représentant·e·s mandaté·e·s par les AG de grève.

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE LE 09 JANVIER 2020

10H00 PLACE DU 1ER MAI CLERMONT-FERRAND