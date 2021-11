Intervention de Macron du 9 novembre contre ceux d’en bas !

C’est un véritable discours de campagne électorale auquel Le Président sortant s’est livré ce 9 novembre. Utilisant pour cela tous les moyens de l’État, mais aussi des média privés mis à sa disposition pour l’occasion, Emmanuel Macron s’est lancé dans un véritable plaidoyer en faveur de sa politique et a même esquissé les grandes lignes de son programme de candidat en devenir.

Pour celles et ceux qui en doutaient encore, c’est bien un programme de droite libérale dont il s’est fait l’avocat visant essentiellement à mettre au pas les privés d’emploi, mais aussi le monde du travail et les retraités.

Contrôles renforcés des chômeurs, recul de l’age légal de départ à la retraite, vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans, les mesures disruptives figurent sans far à l’agenda de cette fin de mandat et au programme de l’impétrant hors de contrôle.

La période qui s’ouvre devant nous avec une campagne électorale qui bat déjà son plein, ne doit pas étouffer les revendications des salariés du public et du privé, des privés d’emploi et des retraités. Partout le mécontentement gronde, le coût de la vie explose, les salaires, les pensions de retraite stagnent et les allocations chômage ne permettent même plus de survivre, alors que dans le même temps les actionnaires n’ont jamais autant empoché de dividendes.

A Solidaires Allier, nous pensons que l’agenda du mouvement social ne doit pas s’aligner sur l’agenda politique de l’élection présidentielle. Seules nos luttes permettront d’imposer d’autres choix. Les organisations syndicales et les associations des retraités l’ont bien compris et dès le 2 décembre ils défileront dans la capitale pour réclamer une revalorisation de leurs pensions de retraites (voir à ce propos l’article que nous avons mis en ligne, c’est ICI).

C’est par nos luttes que nous empêcherons les mauvais coups, c’est par nos luttes que nous gagnerons

Voir le communiqué national de Solidaires