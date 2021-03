Manifestation à l’appel du collectif ESSENTIEL.LLE.S 03 le 20 MARS

Samedi 20 mars - 11h - Montluçon - place Jean Dormoy.

L’union syndicale Solidaires 03 dont sont membres des adhérent.es de SUD Culture soutient le collectif ESSENTIE.LE.S qui s’est créé à Montluçon le 11 mars pour défendre la réouverture des lieux de culture.

Nous relayons donc leur appel à manifester le samedi 20 mars à Montluçon.

Soyons nombreux et nombreuses !

Départ 11h place Jean Dormoy à Montluçon.

Circulation jusqu’en centre ville, fin de parcours devant le théâtre municipal Gabrielle Robinne.

Nous, collectif ESSENTIEL.LE.S 03, sommes réuni.e.s en assemblée générale depuis le jeudi 11 mars tous les jours à 14h au Théâtre des Îlets.

Nos revendications s’inscrivent dans un mouvement de mobilisation générale.

Ainsi, nous demandons :

• La réouverture des lieux de culture dans le respect des consignes sanitaires et la mise en place d’un fonds de compensation pour les structures fragilisées par les limitations de jauge

• Une prolongation de l’année blanche, son élargissement à tou.te.s les travailleur.se.s précaires, extras et saisonnier.ère.s entre autres, qui subissent les effets, à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu’une baisse du seuil d’heures minimum d’accès à l’indemnisation chômage pour les primo-entrant.e.s ou intermittent.e.s en rupture de droits

• Un retrait pur et simple de la réforme de l’assurance chômage

• Des moyens pour garantir les droits sociaux – retraite, formation, médecine du travail, congés payés etc. – dont les caisses sont menacées par l’arrêt des cotisations

• Des mesures d’urgence face à la précarité financière et psychologique des étudiant.e.s

• Un plan d’accompagnement des étudiant.e.s du secteur culturel en cours d’étude et à la sortie pour leur permettre d’accéder à l’emploi

• De toute urgence, des mesures pour garantir l’accès aux congés maternité et maladie à tou.te.s les travailleur.e.s à l’emploi discontinu et auteur.rices

• Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l’emploi en concertation avec les organisations représentatives des salarié.e.s de la culture

Nous invitons à rejoindre la manifestation tout autre secteur précaire subissant les conséquences des choix politiques liés à la crise sanitaire, ainsi que le public ou tout autre personne soutenant la mobilisation.

Le collectif Essentiel.le.s 03