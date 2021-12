Manifestation contre le chômage et la précarité le 4 décembre

Le 4 décembre les associations de chômeurs et leurs soutiens descendront à leur tout dans la rue pour protester contre la réforme de l’assurance chômage. Cette contre réforme libérale qui ampute en moyenne de 20% les indemnités des ayants droit concerne plus d’un million de personnes et aura des conséquences catastrophiques pour les ménages les plus précaires, déjà durement touchés par les hausse successives et répétées de l’essence, du gaz, de l’électricité et de nombreux produits de bases.

A Clermont-Ferrand, les associations de chômeurs et de précaires, Solidaires et d’autres syndicats, appellent aussi à manifester le samedi 4 décembre à 10h00, Place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Le tract unitaire d’appel à manifester du Puy de Dôme

Appel à manifester à Clermont-Ferrand le 4 décembre

Cet appel a reçu le soutien de Solidaires national, d’ailleurs quo-organisateur de cette journée d’action du 7 décembre.

pour plus d’infos, voir l’article de Solidaires National , ainsi que le tract disponible.